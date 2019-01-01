حمد الله: رينار سبب أزمتي مع منتخب المغرب

هيرفي رينار هو سبب أزمة حمد الله ومنتخب المغرب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قام المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق نادي النصر السعودي، باتهام الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، والحالي للسعودية، بأنه السبب في أزمته مع أسود الأطلس.

وتدور أزمة بين حمد الله والجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، بسبب اتهام الأخير لمهاجم النصر بعدم الانضمام للمنتخب.

حمد الله قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو مارس" المغربي: "لم أتمرد على منتخب بلادي أبدًا، وبالفعل كانت هناك أزمة مع بعض اللاعبين، ولكن تجاوزتها سريعًا".

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المهاجم المغربي تابع: "الفرنسي رينار هو سبب أزمتي مع المنتخب المغربي، لأنه عاملني بشكل سيء للغاية وغير احترافي بالمرة، ولذلك هو السبب الرئيسي وراء مغادرتي من معسكر المغرب قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة"..

عبد الرزاق حمد الله تحدث عن أزمته مع خليلوزيتش، حيث قال: "هناك سوء تفاهم بسيط بيننا، حدث أثناء الاتصال مع مصطفى حجي المدرب المساعد".

واختتم المهاجم المغربي تصريحاته قائلًا: "أرحب بالعودة إلى منتخب المغرب الفترة المقبلة، إذا تم استدعائي من جديد".

حمد الله غادر معسكر منتخب المغرب قبل بدء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بسبب أزمة دارت بينه وبين زميله فيصل فجر.