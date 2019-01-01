مهدي بنعطية لجول : المغرب ستواصل القتال في إفريقيا وهذا موقفي من الدحيل

المدافع المميز والمتواجد حاليًا رفقة أسود الأطلسي في مصر للمشاركة في أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم حضورًا مميزًا في بطولة كأس أمم إفريقيا بقيادة المقاتل مهدي بنعطية، صاحب الأداء الراقي في دفاع أسود الأطلسي أصحاب الشباك النظيفة عقب مرو ثلاثة مباريات ونهاية دور المجموعات.

وبالتأكيد لا خلاف على قيمة المدافع العملاق مهدي بنعطية، صاحب التاريخ الطويل في الملاعب الأوربية، ويكفي القول تواجده مع أندية عملاقة مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرًا قرر اللاعب بشكل مفاجئ للجميع العودة إلى الشرق الأوسط وبالتحديد من بوابة الدحيل القطري، الذي تعاقد معه بشكل رسمي في يناير 2019.

وكان لنا لقاء سريع مع المدافع المميز والمتواجد حاليًا رفقة أسود الأطلسي في مصر للمشاركة في أمم إفريقيا، حيث حسموا تأهلهم إلى دور الـ16، وتنتظرهم مواجهة أمام منتخب بنين.

تنظيم وأجواء مثالية في كأس أمم إفريقيا...لكن مشكلًا واحدًا ليس بيد الكاف عكّر صفوها حتى الآن، فما هو؟ 🤔



من رجل دور المجموعات؟ 🤩



🤦‍♂️ومن كان صاحب أكبر سقطة في البطولة حتى الآن؟ #YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/djkJHdgsE6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

بداية الأمر سألنا بنعطية عن تأهل المنتخب المغربي كأول المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وعن طموحاتهم للفترة المقبلة، أكد قلب الدفاع أن مرحلة المجموعات قد انتهت ولا يمكن الحديث عليها، وأن المغرب ستواصل العمل بقوة والقتال من كل مباراة من أجل الوصول بعيًدا في هذه النسخة.

وتحولنا للحديث عن حقيقة امتلاك اللاعب العديد من العروض من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد ونهاية تجربة الدحيل، وأكد لنا اللاعب امتلاكه أكثر من عرض بالفعل خلال الفترة الحالية.

وحول إمكانية رحيله عن الدحيل والدوري القطري بشكل عام، أكد لنا بعطية بشكل جاد أنه سعيد جدًا في قطر، ويشعر بالراحة لتواجده في داخل جدران النادي، مؤكدًا أنه باقٍ مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وعن مدى جاهزيته لمباراة الدحيل أمام السد في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا والتي ستكون في شهر أغسطس المُقبل، وأكد لنا مهدي أنها ستكون مباراة صعبة خاصة وإنها في بطولة قارية ولكنهم سيكون هدفهم التأهل.

ويستضيف الدحيل مواطنه السد يوم الثلاثاء 6 اغسطس 2019 ، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، بينما تُقام مباراة الإياب على ملعب السد.

وفي نهاية لقائنا السريع مع اللاعب، سألناه عن مواجهة المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في هذه المواجهة، وأكد لنا أنه مهاجم جيد ويمتلك إمكانيات مميزة ويتطلع لمواجهته على الصعيد الآسيوي.