كلود لوروا لجول : تريزيجيه أفضل من صلاح حتى الآن وهذه توقعاتي للمربع الذهبي

قابلنا المدرب المخضرم في مباريات أمم إفريقيا وكشف لنا عن رأيه في البطولة،

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبقى المدير الفني الفرنسي المخضرم كلود لوروا أحد أشهر المدربين في الكرة الإفريقية، حيث يمتلك المدرب صاحب الـ71 عامًا تاريخًا عريقًا بتدريب العديد من المنتخبات والأندية في القارة السمراء.

كلود الذي بدأ مسيرته التدريبية بشكل احترافي مع نادي أمينس الفرنسي في عام 1980، مازال يُعطي خبراته لكرة القدم، حيث يتولى حاليًا تدريب منتخب توجو الأول لكرة القدم.

وعلى الرغم من غياب توجو عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة حاليًا في مصر إلا إنه متواجدًا من أجل متابعة مباريات البطولة.

وقابلنا المدرب المخضرم في مباريات أمم إفريقيا وكشف لنا عن رأيه في البطولة، حيث أشارت إلى أن المستوى الفني لم يبلغ ذروته بعد فهناك بعض المنتخبات لم تظهر بالشكل المنتظر والمتوقع.

وحول مستوى المنتخبات العربية في البطولة أكد لوروا أن منتخبات الجزائر والمغرب ومصر هما الأبرز، مشيرًا إلى ان الأخير مازال لم يُقدم ما لديه.

المغاربة والجزائريون: خاوة خاوة والبطولة وحدّت صفوفنا!❤️🇩🇿🇲🇦

هؤلاء هم أفضل لاعبينا في البطولة 💪💪

ونتوقع بلوغ النهائي 🤩🤩#ديما_مغرب #تحيا_الجزائر #CAN2019 pic.twitter.com/EUY7q8H6it — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وفشل الأب الروحي لكرة القدم الأفريقية المدير الفني لمنتخب توجو في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، بمصر لأول مرة في مسيرته ، بعدما تذيل فريقه ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات.

وبسؤاله عن نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قال : "صلاح لاعب عتالي جدًا فنيًا ومن الأفضل في العالم وشاهدنا كيف يلعب مع ليفربول، ولكنه لم يُقدم كل ما لديه حتى الآن، وأرى أن محمود حسن تريزيجه ظهر بشكل أفضل منه حتى الآن في مباريات الدور الأول، ولكن يبقى صلاح قادرًا على إيجاد الحلول في أي وقت من المباراة".

وبالتحول للحديث عن نجوم البطولة قال : "بالتأكيد النجوم واضحة للجميع ولا يمكن الجدال في ذلك فهناك لاعبين يلعبون عالميًا في المستوى الأول أمثال رياض محرز نجم الجزائر وساديو ماني لاعب السنغال وحكيم زياش لاعب أياكس صاحب الأداء الراقي، وأخيرًا بالتأكيد محمد صلاح".

وبالحديث عن توقعاته للمربع الذهبي في البطولة قال : "أتوقع أن تتأهل منتخبات المغرب والجزائر والسنغال وصاحب الأرض والجمهور مصر".

وأخيرًا بسؤال المدير الفني حول تلقيه عروضًا من أندية مصرية خلال الفترة الأخير قال : "بالفعل تحدث معي أكثر من نادي على الصعيد المصري والعربي ولكنني لن أرحل عن تدريب توجو وأرغب في مواصلة مشواري معهم.

المنتخب التوجولي، تحت قيادة لوروا، فشل في التأهل لكأس الأمم المقبلة بمصر، بعد تذيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، والذي تأهل من خلالها منتخبي الجزائر وبنين، ليفشل المدرب الفرنسي في التأهل لكأس الأمم لأول مرة في تاريخه رفقة أي منتخب.