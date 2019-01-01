مهاجم محلي يقترب من الانضمام إلى اتحاد جدة

أكدت أن إدارة العميد برئاسة لؤي ناظر أصبحت قريبة جدًا من التوقيع مع أحد اللاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية اقتراب إدارة نادي الاتحاد من التعاقد مع أحد المهاجمين المحليين في الدوري السعودي للمحترفين.

تقارير صحفية أكدت أن إدارة العميد برئاسة لؤي ناظر أصبحت قريبة جدًا من التوقيع مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم.

وتأمل إدارة الفريق في تعويض غياب اللاعب فهد المولد الذي تعرض للإيقاف لمدة عام من قبل لجنة الكشف عن المنشطات بسبب عينة إيجابية.

⭕️ رسميًا - تجديد عضوية ياسر المسحل بالاتحاد الآسيوي وانضمام بانصر



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🔗https://t.co/wQzaUfjTma pic.twitter.com/P8UzxVjhKs — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 4, 2019

وكانت إدارة الاتحاد قد دخلت في مفاوضات مع الثنائي عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون وهارون كمارا مهاجم القادسية، وبالتأكيد لن يخرج المهاجم الجديد عن هذا الثنائي.

رسميًا - تجديد عضوية ياسر المسحل بالاتحاد الآسيوي وانضمام بانصر

هذه المفاوضات تأتي على الرغم من إعلان المهندس لؤي ناظر رئيس الاتحاد رحيله عن كرسي الرئاسة وعدم رغبته الترشح لتولي سدة المسؤولية بالنادي بالموسم الجديد.