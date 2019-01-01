رسميًا - تجديد عضوية ياسر المسحل بالاتحاد الآسيوي وانضمام بانصر

الاتحاد السعودي يهنئ الثنائي ويعرب عن ثقته بهما

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين الثنائي ياسر المسحل وخالد بانصر كأعضاءً في اللجان القضائية.

الاتحاد الآسيوي عقد اجتماعه جمعية عمومية غير عاديًا اليوم بالعاصمة الفرنسية "باريس"، بحضور لؤي السبيعي؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأمين العام إبراهيم القاسم، لاختيار أعضاء اللجان القضائية.

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وقرر الاتحاد خلال الاجتماع تجديد عضوية المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، بجانب انضمام بانصر إلى لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات بناءً على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.

من جانبه، هنأ الاتحاد السعودي الثنائي، متمنيًا لهما التوفيق، ومؤكدًا أن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يساهم في رفع اسم السعودية في التمثيل القاري والدولي.

وتقدم مجلس الاتحاد السعودي كذلك بالشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة الكرة بالمملكة.