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مهاجم ساسولو يحلم بليفربول ويفتح الباب لميلان

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موهبة شابة تراجعت الفترة الماضية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث دومينيكو بيراردي، نجم ساسولو، عن نضوجه في الآونة الأخيرة، وفتح الباب لإمكانية رحيله مستقبلاً لنادي أكبر داخل أو خارج إيطاليا.

ويعد بيراردي من المواهب الإيطالية الصاعدة، ولكن تعاقب الإصابات وتراجع المستوى أثرت على مشواره في الموسم الحالي، إذ سجل فقط سبعة أهداف هذا الموسم.

وقال بيراردي مع "لاجازيتا": "أنا أكثر كمالاً الآن ولست عصبياً مثل الماضي، تعلمت من أخطائي، التغيير صعب ولكن سأقوم به، أهدف للعب في أوروبا".

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وأضاف: "أريد اللعب مع فريق أكون أساسياً وأشارك باستمرار، هذا هو هدفي، إذا وصل عرض، سواء ميلان أو نادي آخر، سأتحدث مع ساسولو ونرى".

وختم: "إذا كان الاختيار لي فأتمنى اللعب مع ليفربول يوماً ما".

يذكر أن بيراردي كانت تعود ملكيته لصفوف يوفنتوس وقتما كان لاعباً ناشئاً، ولكن ساسولو قام بشراء بطاقته بشكل دائم بعدما كان يلعب على سبيل الإعارة.

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