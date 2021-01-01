مهاجم بيلباو: "العقم أمر طبيعي ولكن عنف ميسي واضح"

تصرف غير منتظر من النجم الأرجنتيني

علق مهاجم أتلتيك بيلباو أسيير فياليبري على فوز فريقه بالسوبر الإسباني على حساب برشلونة والطرد الذي تعرض له نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

اللاعب الباسكي سجل هدف فريقه الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، لتذهب المباراة للأوقات الإضافية ويفوز بيلباو 3-2، الأشواط التي شهدت طرد ليونيل ميسي بسبب التعدي على فياليبري.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

البطاقة الحمراء هي الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني رفقة برشلونة، وإن كان تعرض للطرد من قبل رفقة منتخب بلاده.

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وقال فياليبري في تصريحات نقلتها "موندو": "لا فائدة من إثارة الجدل، عنف ميسي كان واضحاً، في النهاية العقم أمر طبيعي في المباريات ولم يحدث أي شيء".

وأكمل: "الفوز على مدريد وبرشلونة؟ سعيد للغاية، أتينا لتحقيق تلك البطولة وأثبتنا الأمر".

وعن تسجيله هدف تمديد المباراة للأوقات الإضافية: "في تلك الدقائق تعرف أن عليك أن تستغل أي كرة تتاح لك، وضعت قدمي ولحسن الحظ دخلت الكرة المرمى".

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بيلباو يُتوج بكأس السوبر الإسبانية على الرغم من أنه لم يلعب بعد نهائي كأس الملك عن الموسم المنصرم مع جاره ريال سوسييداد، بانتظار عودة الجماهير.