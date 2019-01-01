مهاجم اتحاد جدة يُنافس على جائزة "هدف الجولة" في دوري الأبطال

هدف رومارينيو ضد الوحدة الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، والمقدمة من شركة أليانز.

وضمت قائمة الأهداف هدف رومارينيو لاعب اتحاد جدة السعودي ضد الوحدة الإماراتي، وهدف مهدي ترابي لاعب بيرسبوليس الإيراني ضد السد القطري، وهدف يوسوكي ميناجاوا لسانفريس هيروشيما الياباني ضد مبلورن فيكتوري الأسترالي، وأخيرًا هدف أوسكار لشنجهاي الصيني ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

جوميس يستهدف دوري الأبطال لتعويض فشل الهلال المحلي

وضمت الفرق المتأهلة لدور الـ16 من البطولة 7 أندية عربية هي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر من السعودية، الدحيل والسد من قطر، الوحدة من الإمارات.

وستنطلق مباريات ثمن النهائي في أغسطس القادم، ومازال هناك مباراة واحدة متبقية من الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستجمع النصر مع ذوب آهن الإيراني وقد ضمن الفريقان تأهلهما للدور القادم لكن اللقاء سيُحدد من الفريق صاحب الصدارة والذي سيُواجه الاتحاد السعودي.