جوميس يستهدف دوري الأبطال لتعويض فشل الهلال المحلي

مهاجم الهلال يريد المضي بعيدًا في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي رغبته الكبيرة في المنافسة بشراسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لتعويض إخفاق الفريق المحلي وفشله في الفوز بالدوري السعودي.

وخسر الزعيم صراع اللقب الشرس لصالح النصر بعدما كان متصدرًا جدول الترتيب قبل 3 جولات من النهاية، لكن خسارته أمام التعاون أهدت الصدارة للنصر الذي حافظ عليها حتى تُوج باللقب.

وتأهل الهلال في صدارة مجموعته الآسيوية لثمن نهائي دوري الأبطال، ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عن المهاجم الفرنسي قوله عقب التعادل مع الدحيل في الجولة الأخيرة "نحن نلعب دائمًا من أجل تحقيق الفوز، وكنا نريد أن نحقق الفوز في المباراة الأخيرة، ولكننا لم نتمكن من فعل ذلك".

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أضاف "رغم ذلك نحن راضون لأننا أنهينا المنافسة ونحن متصدرون لمجموعتنا، خاصة بعد حصول تغييرات في الجهاز الفني للفريق، حيث أننا نريد أن نتقدم في هذه البطولة التي تعتبر مهمة بالنسبة لنادي الهلال"

"لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز بلقب الدوري السعودي، ولكننا نتطلع للتعويض من خلال المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا".

أتم "الهلال فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، وتاريخ وحجم هذا الفريق يفرض على اللاعبين والمدربين أن يكون لديهم طموحات كبيرة. رغم التغييرات في الجهاز الفني إلا أننا حافظنا على تماسكنا كفريق، ونجحنا في تقديم مستوً جيد خلال مواجهة الدحيل".

يُذكر أن الهلال تأهل لدور الـ16 بعدما جمع 13 نقطة، ورافقه الدحيل الذي حل ثانيًا برصيد 9 نقاط، وخرج من المجموعة الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي.