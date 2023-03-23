من يفوز بالدوري الإنجليزي 2022-23؟ مباريات آرسنال ومانشستر سيتي المتبقية

يحتدم الصراع بين آرسنال ومانشستر سيتي على لقب موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن منهما يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

تمكن الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة من الظفر بالكثير من الشعبية على مستوى العالم، خاصة في الوطن العربي، مع تواجد نجوم عرب أمثال محمد صلاح ورياض محرز وسعيد بن رحمة في "البريمييرليج".

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال، العائد إلى الواجهة بعد غياب طويل، ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، والذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

التقرير التالي من "جول.كوم" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة لفرسي الرهان.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 28 22 3 3 66 26 +40 69 2 مانشستر سيتي 27 19 4 4 67 25 +42 61 3 مانشستر يونايتد 26 15 5 6 41 35 +6 50 4 توتنهام 28 15 4 9 50 40 +12 49 5 نيوكاسل يونايتد 27 12 11 3 39 19 +20 47 6 ليفربول 26 12 6 8 47 29 +18 42 7 برايتون 25 12 6 7 46 31 +15 42 8 برينتفورد 27 10 12 5 43 34 +9 42 9 فولهام 27 11 6 10 38 37 +1 39 10 تشيلسي 27 10 8 9 29 28 +1 38 11 أستون فيلا 27 11 5 11 35 39 -4 38 12 كريستال بالاس 28 6 9 13 22 38 -16 27 13 وولفرهامبتون 28 7 6 15 22 41 -19 27 14 ليدز يونايتد 27 6 8 13 35 44 -9 26 15 إيفرتون 28 6 8 14 22 40 -18 26 16 نوتنجهام فورست 27 6 8 13 22 49 -27 26 17 ليستر سيتي 27 7 4 16 38 47 -9 25 18 وست هام 26 6 6 14 24 34 -10 24 19 بورنموث 27 6 6 15 25 54 -29 24 20 ساوثامبتون 28 6 5 17 23 46 -23 23

متى ينتهي الدوري الإنجليزي 2022-23؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

ولعبت حتى الآن 28 جولة منذ بداية الموسم، لكن بعض الفريق لديها مباريات مؤجلة، وهو ما يعني أن هناك عشر جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 38 لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 28 مايو 2023.

ما هي مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022-23؟



الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 آرسنال - ليدز يونايتد الأحد 1 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - الإمارات 30 ليفربول - آرسنال الأحد 9 أبريل 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - آنفيلد 31 وست هام - آرسنال الأحد 16 أبريل 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - لندن ستاديوم 32 آرسنال - ساوثامبتون الجمعة 21 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الإمارات 33 مانشستر سيتي - آرسنال الأربعاء 26 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الاتحاد 34 آرسنال - تشيلسي الأحد 29 أبريل 2023،

18:30 مصر، 19:30 السعودية - الإمارات 35 نيوكاسل يونايتد - آرسنال الأحد 6 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سانت جيمس بارك 36 آرسنال - برايتون السبت 13 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - الإمارات 37 نوتنجهام فورست - آرسنال الأحد 20 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سيتي جراوند 38 آرسنال - وولفرهامبتون الأحد 28 مايو 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - الإمارات

ما هي مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 7 مانشستر سيتي - وست هام لم يحدد بعد - الاتحاد 29 مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 1 أبريل 2023،

13:30 مصر، 14:30 السعودية - الاتحاد 30 ساوثامبتون - مانشستر سيتي السبت 8 أبريل 2023،

18:30 مصر، 19:30 السعودية - سانت ماري 31 مانشستر سيتي - ليستر سيتي السبت 15 أبريل 2023،

18:30 مصر، 19:30 السعودية الاتحاد 32 برايتون - مانشستر سيتي لم يحدد بعد - أميكس 33 مانشستر سيتي - آرسنال الأربعاء 26 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الاتحاد 34 فولهام - مانشستر سيتي الأحد 30 أبريل 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - كرافن كوتيدج 35 مانشستر سيتي - ليدز يونايتد الأحد 6 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - الاتحاد 36 إيفرتون - مانشستر سيتي الأحد 13 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - جوديسون بارك 37 مانشستر سيتي - تشيلسي الأحد 20 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - الاتحاد 38 برينتفورد - مانشستر سيتي الأحد 28 مايو 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - برينتفورد

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

فارق الأهداف - عدد الأهداف المسجلة - النقاط في المواجهات المباشرة - الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة - مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.