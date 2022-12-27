جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 15 13 1 1 36 12 +24 40 2 نيوكاسل 16 9 6 1 32 11 +21 33 3 مانشستر سيتي 14 10 2 2 40 14 +26 32 4 توتنهام 16 9 3 4 33 23 +10 30 5 مانشستر يونايتد 15 9 2 4 23 20 +3 29 6 ليفربول 15 7 4 4 31 18 +13 25 7 برايتون 15 7 3 5 26 20 +6 24 8 تشيلسي 15 7 3 5 19 17 +2 24 9 فولهام 16 6 4 6 27 26 -1 22 10 برينتفورد 16 4 8 4 25 27 -2 21 11 كريستال بالاس 15 5 4 6 15 21 -6 19 12 أستون فيلا 16 5 3 8 17 25 -8 18 13 ليستر سيتي 16 5 2 9 25 28 -3 17 14 بورنموث 16 4 4 8 18 34 -16 16 15 ليدز يونايتد 14 4 3 7 22 26 -4 15 16 وست هام 15 4 2 10 13 20 -7 14 17 إيفرتون 16 3 5 8 12 19 -7 14 18 وولفرهامبتون 16 3 4 9 10 25 -15 13 19 نوتنجهام فورست 16 3 4 9 11 33 -22 13 20 ساوثامبتون 16 3 3 10 14 30 -16 12

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب برينتفورد - توتنهام الإثنين 26 ديسمبر 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 2-2 جريفين بارك إيفرتون - وولفرهامبتون الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-1 جوديسون بارك ساوثامبتون - برايتون الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 3-1 سانت ماري ليستر سيتي - نيوكاسل الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 3-0 كينج باور كريستال بالاس - فولهام الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 3-0 سيلهرست بارك أستون فيلا - ليفربول الإثنين 26 ديسمبر 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية 3-1 فيلا بارك أرسنال - وست هام الإثنين 26 ديسمبر 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-3 استاد الإمارات تشيلسي - بورنموث الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية 0-2 ستامفورد بريدج مانشستر يونايتد - نوتينجهام الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-3 أولد ترافورد ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد الأربعاء 28 ديسمبر 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - إيلاند رود

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب مانشستر سيتي – برينتفورد السبت 12 نوفمبر 2022

14:30 مصر، 15:30 السعودية 2-1 الاتحاد ليفربول – ساوثامبتون السبت 12 نوفمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية 1-3 أنفيلد بورنموث – إيفرتون السبت 12 نوفمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-3 فيتاليتي وست هام – ليستر سيتي السبت 12 نوفمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-0 لندن توتنهام – ليدز يونايتد السبت 12 نوفمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية 3-4 توتنهام نوتنجهام فورست – كريستال بالاس السبت 12 نوفمبر 2022

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-1 سيتي جراوند نيوكاسل – تشيلسي السبت 12 نوفمبر 2022

19:30 مصر، 20:30 السعودية 0-1 سانت جيمس بارك وولفرهامبتون - آرسنال السبت 12 نوفمبر 2022

21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-0 مولينيو برايتون – أستون فيلا الأحد 13 نوفمبر 2022

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 فالمر فولهام – مانشستر يونايتد الأحد 13 نوفمبر 2022

18:30 مصر، 19:30 السعودية 2-1 كرافين كوتيدج

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليدز يونايتد - بورنموث السبت 5 نوفمبر 2022،



17:00 مصر، 18:00 السعودية 4-3 أيلاند رود مانشستر سيتي - فولهام السبت 5 نوفمبر 2022،



17:00 مصر، 18:00 السعودية 1-2 الاتحاد نوتنجهام فورست - برينتفورد السبت 5 نوفمبر 2022،



17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-2 سيتي جراوند وولفرهامبتون - برايتون السبت 5 نوفمبر 2022،



17:00 مصر، 18:00 السعودية 3-2 مولينيو إيفرتون - ليستر سيتي السبت 5 نوفمبر 2022،



19:30 مصر، 20:30 السعودية 2-0 جوديسو بارك تشيلسي - آرسنال الأحد 6 نوفمبر 2022،



14:00 مصر، 15:00 السعودية 1-0 ستامفورد بريدج ساوثهامتون - نيوكاسل الأحد 6 نوفمبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 4-1 سانت ماري وست هام - كريستال بالاس الأحد 6 نوفمبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 لندن أستون فيلا - مانشستر يونايتد الأحد 6 نوفمبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-3 فيلا بارك توتنهام - ليفربول الأحد 6 نوفمبر 2022،



18:30 مصر، 19:30 السعودية 2-1 توتنهام

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليستر سيتي – مانشستر سيتي السبت 29 أكتوبر 2022 13:30 مصر، 14:40 السعودية 1-0 كينج باور بورنموث – توتنهام السبت 29 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-2 فيتاليتي برينتفورد – ولفرهامبتون السبت 29 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 جريفين بارك برايتون – تشيلسي السبت 29 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-4 فالمر كريستال بالاس – ساوثامبتون السبت 29 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 سيلهورست بارك نيوكاسل – أستون فيلا السبت 29 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-4 سانت جيمس بارك فولهام - إيفرتون السبت 29 أكتوبر 2022 18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-0 كرافين كوتاج ليفربول – ليدز السبت 29 أكتوبر 2022 20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 أنفيلد آرسنال – نوتنجهام فورست الأحد 30 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-5 الإمارات مانشستر يونايتد – وست هام الأحد 30 أكتوبر 2022 18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-1 أولد ترافورد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب نوتنجهام فوريست - ليفربول السبت 22 أكتوبر 2022 13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-1 سيتي جراوند إيفرتون - كريستال بالاس السبت 22 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-3 جوديسون بارك مانشستر سيتي - برايتون السبت 22 أكتوبر 2022 16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-3 الاتحاد تشيلسي - مانشستر يونايتد السبت 22 أكتوبر 2022 18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-1 ستمفورد بريدج وولفرهامبتون - ليستر سيتي الأحد 23 أكتوبر 2022 15:00 مصر، 16:00 السعودية 4-0 مولينيو ليدز يونايتد - فولهام الأحد 23 أكتوبر 2022 15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-2 ايلاند رود ساوثهامتون - آرسنال الأحد 23 أكتوبر 2022 15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 سانت ماري أستون فيلا - برينتفورد الأحد 23 أكتوبر 2022 15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-4 فيلا بارك توتنهام - نيوكاسل الأحد 23 أكتوبر 2022 17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-1 توتهام هوتسبر وست هام - بورنموث الإثنين 24 أكتوبر 2022 21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 لندن

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب برايتون - نوتنجهام فورست الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-0 فالمر كريستال بالاس - وولفرهامبتون الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،

21:15 مصر، 22:15 السعودية 1-2 سيلهرست بارك آرسنال - مانشستر سيتي تأجلت الإمارات ليفربول - وست هام الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-1 أنفيلد نيوكاسل يونايتد - إيفرتون الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-1 سانت جيمس بارك بورنموث - ساوثامبتون الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-0 فيتاليتي برينتفورد - تشيلسي الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-0 جريفين بارك مانشستر يونايتد - توتنهام الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

21:15 مصر، 22:15 السعودية 0-2 أولد ترافورد فولهام - أستون فيلا الخميس 20 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-3 كرافن كوتيدج ليستر سيتي - ليدز يونايتد الخميس 20 أكتوبر 2022،

21:15 مصر، 22:15 السعودية 0-2 كينج باور

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب برينتفورد - برايتون الجمعة 14 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 جريفين بارك ليستر سيتي - كريستال بالاس السبت 15 أكتوبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-0 كينج باور وولفرهامبتون - نوتينجهام السبت 15 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 مولينيو فولهام - بورنموث السبت 15 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-2 كرافين كوتاج توتنهام - إيفرتون السبت 15 أكتوبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-2 ستاد توتنهام أستون فيلا - تشيلسي الأحد 16 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 2-0 فيلا بارك ليدز يونايتد - آرسنال الأحد 16 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-0 إيلاند رود مانشستر يونايتد - نيوكاسل الأحد 16 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-0 أولد ترافورد ساوثامبتون - وست هام الأحد 16 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 سانت ماري ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 0-1 آنفيلد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب تشيلسي - وولفرهامبتون السبت 8 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-3 ستامفورد بريدج مانشستر سيتي - ساوثامبتون السبت 8 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-4 ستاد الاتحاد نيوكاسل - برينتفورد السبت 8 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-5 سانت جايمس بارك بورنموث - ليستر سيتي السبت 8 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 فيتاليتي برايتون - توتنهام السبت 8 أكتوبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-0 فالمر وست هام - فولهام الأحد 9 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-3 ستاد لندن الأولمبي كريستال بالاس - ليدز يونايتد الأحد 9 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-2 سيلهرست بارك آرسنال - ليفربول الأحد 9 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-3 ستاد الإمارات إيفرتون - مانشستر يونايتد الأحد 9 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية 2-1 جوديسون بارك نوتينجهام - أستون فيلا الإثنين 10 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 سيتي جراوند

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب آرسنال - توتنهام السبت 1 أكتوبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-3 استاد الإمارات ليفربول - برايتون السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-3 آنفيلد كريستال بالاس - تشيلسي السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 سيلهرست بارك فولهام - نيوكاسل السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 4-1 كرافين كوتاج ساوثامبتون - إيفرتون السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 سانت ماري بورنموث - برينتفورد السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 فيتاليتي وست هام - وولفرهامبتون السبت 1 أكتوبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-2 ستاد لندن الأولمبي مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 2 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-6 ستاد الاتحاد ليدز يونايتد - أستون فيلا الأحد 2 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 0-0 ايلاند رود ليستر سيتي - نوتينجهام الإثنين 3 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-4 كينج باور

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - ساوثامبتون الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 فيلا بارك نوتنجهام فورست - فولهام الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 سيتي جراوند وولفرهامبتون - مانشستر سيتي السبت 17 سبتمبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-3 مولينو نيوكاسل - بورنموث السبت 17 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 سانت جيمس بارك برايتون - كريستال بالاس تأجلت فالمر توتنهام - ليستر سيتي السبت 17 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 2-6 ملعب توتنهام برينتفورد - آرسنال الأحد 18 سبتمبر 2022،

13:00 مصر، 14:00 السعودية 3-0 جريفين بارك مانشستر يونايتد - ليدز تأجلت أولد ترافورد إيفرتون - وست هام الأحد 18 سبتمبر 2022،

15:15 مصر، 16:15 السعودية 0-1 جوديسون بارك تشيلسي - ليفربول تأجلت ستامفورد بريدج

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولهام - تشيلسي تأجلت كرافين كوتيج ليفربول - وولفرهامبتون تأجلت أنفيلد ساوثامبتون - برينتفورد تأجلت سانت ماري ليستر سيتي - أستون فيلا تأجلت كينج باور بورنموث - برايتون تأجلت فيتاليتي مانشستر سيتي - توتنهام تأجلت الاتحاد آرسنال - إيفرتون تأجلت الإمارات وست هام يونايتد - نيوكاسل تأجلت لندن الأولمبي كريستال بالاس - مانشستر يونايتد تأجلت سيلهرست بارك ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست تأجلت إيلاند رود

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيفرتون - ليفربول السبت 3 سبتمبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-0 جوديسون بارك تشيلسي - وست هام السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستامفورد بريدج نيوكاسل - كريستال بالاس السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 سانت جايمس بارك توتنهام - فولهام السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستاد توتنهام نوتينجهام فورست - بورنموث السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-2 سيتي جراوند وولفرهامبتون - ساوثامبتون السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 مولينيو برينتفورد - ليدز يونايتد السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-5 جريفين بارك أستون فيلا - مانشستر سيتي السبت 3 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-1 فيلا بارك برايتون - ليستر سيتي الأحد 4 سبتمبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 2-5 فالمر مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 4 سبتمبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 1-3 أولد ترافورد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولهام - برايتون الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-2 كرافين كوتاج كريستال بالاس - برينتفورد الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-1 سيلهرست بارك ساوثامبتون - تشيلسي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 سانت ماري ليدز يونايتد - إيفرتون الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ايلاند رود آرسنال - أستون فيلا الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-2 إمارات مانشستر سيتي - نوتنيجهام فورست الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-6 اتحاد بورنموث - وولفرهامبتون الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-0 فيتاليتي وست هام يونايتد - توتنهام الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 لندن الأولمبي ليفربول - نيوكاسل يونايتد الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أنفيلد ليستر سيتي - مانشستر يونايتد الخميس 1 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 كينج باور

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ساوثامبتون - مانشستر يونايتد السبت 27 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-0 سانت ماري تشيلسي - ليستر سيتي السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستامفورد بريدج ليفربول - بورنموث السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-9 آنفيلد مانشستر سيتي - كريستال بالاس السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-4 استاد الاتحاد برايتون - ليدز يونايتد السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 فالمر برينتفورد - إيفرتون السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 جريفين بارك آرسنال - فولهام السبت 27 أغسطس 2022

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-2 ستاد الإمارات أستون فيلا - وست هام الأحد 28 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 فيلا بارك وولفرهامبتون - نيوكاسل الأحد 28 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 مولينيو نوتينجهام فورست - توتنهام الأحد 28 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-0 سيتي جراوند

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب توتنهام - وولفرهامبتون السبت 20 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-1 ستاد توتنهام إيفرتون - نوتينجهام السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 جوديسون بارك فولهام - برينتفورد السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-3 كرافين كوتاج ليستر سيتي - ساوثامبتون السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 كينج باور كريستال بالاس - أستون فيلا السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-3 سيلهرست بارك بورنموث - آرسنال السبت 20 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 3-0 فيتاليتي ليدز يونايتد - تشيلسي الأحد 21 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-0 إيلاند رود وست هام - برايتون الأحد 21 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-2 ستاد لندن الأولمبي نيوكاسل - مانشستر سيتي الأحد 21 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 3-3 سانت جايمس بارك مانشستر يونايتد - ليفربول الإثنين 22 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أولد ترافورد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - إيفرتون السبت 13 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-2 فيلا بارك ساوثامبتون - ليدز يونايتد السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-2 سانت ماري آرسنال - ليستر سيتي السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-4 ستاد الإمارات برايتون - نيوكاسل السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 فالمر مانشستر سيتي - بورنموث السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-4 ستاد الاتحاد وولفرهامبتون - فولهام السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 مولينيو برينتفورد - مانشستر يونايتد السبت 13 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 4-0 جتيتش كوميونيتي نوتنجهام فورست - وست هام الأحد 14 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 سيتي جراوند تشيلسي - توتنهام الأحد 14 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-2 ستامفورد بريدج ليفربول - كريستال بالاس الإثنين 15 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 آنفيلد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى