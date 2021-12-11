من هو فيران جوتجلا أحدث اكتشافات تشافي هيرنانديز في برشلونة؟

شهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا وجود اسم جديد، وهو الشاب فيران جوتجلا، الذي ينشط بصورة أساسية مع رديف النادي الكتالوني.

ويُعاني برشلونة من أزمة واضحة في الهجوم في ظل ابتعاد الثنائي مارتين برايثوايت وسيرخيو أجويرو، ثم إصابة أنسو فاتي وممفيس ديباي.

الصحف الكتالونية تنبأت بأن يعتمد تشافي هيرنانديز على المهاجم المنبوذ لوك دي يونج، لكن يبدو أن لمدرب السد القطري فكرة أخرى.

من هو فيران جوتجلا؟

وصل جوتجلا إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من رديف إسبانيول، بعقد ممتد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ويمتلك جوتجلا من العمر 22 عامًا، ويمكن الاعتماد عليه في مراكز مختلفة بالهجوم، سواءً كجناح أو في مركز المهاجم الصريح.

🙌🏻 Primera convocatòria de Ferran Jutglà amb el primer equip



👏🏻 Molta sort, crack! pic.twitter.com/BCBHqmgrvA — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 11, 2021

هذا الموسم، لعب جوتجلا 15 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع أربعة آخرين، ومن أهم مميزاته السرعة والمراوغة بالأخص على الأطراف.

ما هو موقف برشلونة الحالي في الدوري الإسباني؟

برشلونة يدخل مباراة أوساسونا ولا يملك خيارًا آخر سوى تحقيق الانتصار بعد الخسارة بالأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس والتراجع كثيرًا بترتيب الدوري الإسباني.

تحتل كتيبة تشافي المركز السابع ولديها من النقاط 23 نقطة فقط بعد مرور 15 جولة، ويبتعد عن أصحاب الصدارة، ريال مدريد، بفارق 16 نقطة.

صعوبة مباراة أوساسونا تكمن في أن برشلونة يفتقد لهدافيه هذا الموسم، ممفيس ديباي (8 أهداف) وأنسو فاتي (4 أهداف) دون حلول أخرى واضحة.

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