تشافي: هدفنا منافسة بايرن ميونخ وهناك بعض التغييرات في يناير !

رغم الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 3/0 أمام بايرن ميونخ، حاول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إظهار بعض التفاؤل.

برشلونة يستعد لمواجهة أوساسونا، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني، طمحًا في تخطي معاناته على كل المستويات.

تشافي خرج في المؤتمر الصحفي للقاء، للحديث عن أهم النقاط الخاصة بالفريق الكتالوني.

وقال تشافي:"نريد إنهاء عام 2021 بأفضل طريقة ممكنة وإضافة 9 نقاط لرصيدنا، علينا العودة إلى هوية برشلونة بعد ما حدث أمام بايرن ميونخ، وربما سيكلفنا الأمر قليلًا".

وأضاف:"ربما نفتقد الشجاعة والجرأة، لكننا لسنا بعيدين عما نريد، أعتقد أن هناك أمل لمواصلة المنافسة والفوز بالألقاب".

وعن حالة جفاف منتظرة:"هذا هو التفكير في الأسوأ، سنعمل حتى لا يحدث هذا الأمر، وسنحاول تشجيع اللاعبين والتفكير بشكل إيجابي وواقعي في نفس الوقت".

تقييمه لأول شهر له كمدرب لبرشلونة:"لدي شعور بأننا محبطون، أعتقد أن هناك إمكانية للقيام بالمزيد من الأشياء لمساعدة اللاعبين على التحلي بالشجاعة".

الأزمة الاقتصادية:"سنحاول إجراء التغييرات المطلوبة في فترة الانتقالات الشتوية، دعونا نرى ما هو المتاح في السوق، ولكن نعم هناك بعض الضوابط الاقتصادية".

غضبه في الاستراحة أمام بايرن:"لم يكن الأمر كذلك، تم تسريب الأمور بطريقة سيئة، لقد كانت رسالة تشجيع لخلق حب الذات والفخر".

واستكمل:"هناك حالة من القلق والعمل لدينا، سنعمل من الآن فصاعدًا على إعادة برشلونة إلى المكان الذي يستحقه وهو التنافس مع فرق مثل بايرن ميونخ".

وضع لوك دي يونج:"إنه محترف مثالي ويتدرب بشكل جيد للغاية، هو مختلف عن ديباي وغيره من اللاعبين، لكنه يمكنه أن يقدم لنا بعض الحلول المختلفة".

الأنباء حول قضية ألبرت بينيجيس والاعتداء الجنسي على القاصرين:"إنها قضية معقدة وحساسة للغاية، ناقشنا الأمر مع الموظفين لأننا نحب بينيجيس وفوجئنا بهذا الأمر، ولكن في النهاية يجب أن يتم الحكم بالعدل".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإسباني بـ23 نقطة، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ39 نقطة.

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