من هو ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن ريكاردو سواريس مدرب النادي الأهلي الجديد بعد رحيل بيتسو موسيماني..

في 13 يونيو 2022، أعلن النادي الأهلي رحيل المدرب بيتسو موسيماني من الفريق، بعد أيام من خسارة المارد الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا من نادي الوداد.

سادت بعد النهائي حالة من الغضب على أداء الفريق في المباراة والبطولة ككل، كذلك المباريات الأخيرة التي خاضها المدرب الجنوب إفريقي مع الشياطين الحمر.

تولى بعد ذلك سامي قمصان تدريب الأهلي مؤقتًا لحين الاتفاق مع مدرب أجنبي، وبالفعل اتفق المارد الأحمر مع مدرب جديد هو ريكاردو سواريس بحسب الأخبار.

وفي هذا التقرير من جول، نتعرف أكثر على ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد بعد موسيماني.

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من هو ريكاردو سواريس؟

ريكاردو سواريس هو مدرب برتغالي ولد في مدينة فيلجيراس في 11 نوفمبر 1974، ويبلغ من العمر 48 عامًا.

لعب سواريس كرة القدم في عدد من أندية الدرجات الأدني في الدوري البرتغالي، وكانت أبرز الفرق التي لعب لها فيتوريا جيمارايش الذي لعب له في فريق الشباب بعد الانتقال من فيلجيراس الذي بدأ فيه مسيرته في الأعمار السنية في 1989.

كان الفريق الأول الذي لعب له على مستوى الكبار هو فيزيلا في 1993، وتنقل بين عدد من الأندية المغمورة حتى اعتزل في 2005 في نادي ساندينينسي.

لم تختلف مسيرة ريكاردو سواريس كمدرب كثيرًا، حيث درب العديد من الأندية الصغيرة في البرتغال، وذلك بعد أن بدأ مسيرته في نادي كاكودوريس في نفس العام الذي اعتزل فيه 2005.

تنقل بين عدد من الأندية بعد رحيله في 2007، وكانت النقلة الكبرى هي تدريب نادي جيل فيسينتي في الدوري البرتغالي، والذي بدأ معه في 2020 حتى الرحيل للأهلي في 2022.

ما هي إنجازات ريكاردو سواريس في مسيرته؟

لم يسبق لريكاردو سواريس الفوز بأي بطولة سواءً كلاعب أو مدرب، فخلالهما نشط في عدد من أندية الهواة والدرجات الأدنى في الدوري البرتغالي.

لكن، يمكن اعتبار تدريبه لجيل فيسينتي إنجاز في حد ذاته، فبعد أن كانت مسيرته منحصرة على أندية صغيرة، وصل أخيرًا للدرجة الأعلى في البرتغال.

وخلال 69 مباراة مع الفريق البرتغالي، نجح في تحقيق 28 فوزًا، و16 تعادل، فيما خسر 25 مباراة، وغير شكل الفريق واعتمد على الكرة الهجومية بشكلٍ كبير.

وأنهى سواريس الموسم الأخير له مع جيل فيسينتي في المركز الخامس في الدوري البرتغالي، وتأهل معه لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ما هي تفاصيل تعاقد الأهلي مع سواريس؟

بحسب صحيفة أبولا البرتغالية التي كشفت عن اتفاق الأهلي مع سواريس ورحيله من جيل فيسينتي، فإن الأحمر قام بدفع 250 ألف يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع الفريق البرتغالي.

قدم سواريس استقالته بحسب الأخبار بالفعل، هو وأربعة من مساعده منتظر وصولهم يوم الخميس للقاهرة للتوقيع مع الأهلي، وهو ماوريسيو فاس أوليفيرا المدرب العام، وراؤول فاريا محلل الأداء، وبيدرو جيمارايش مخطط الأحمال، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى.