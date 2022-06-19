تعرف على الصفقات المحتملة للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن يرحل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي....

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة النجاحات التي حققها المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22 وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، وسيعمل على تدعيم صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية للمارد الأحمر، تحركات كثيرة خاصة بعد رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق، والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر له أفكاره ورؤيته الفنية في لاعبي الفريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن رحل عن الشياطين الحمر.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يعلن الأهلي حتى الآن عن أي صفقة رسمية في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وإن كان قد ارتبط بتدعيم بعض المراكز.

عانى الأهلي بشكل ملحوظ في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، وبحسب التقارير الصحفية فإن الأهلي يبحث عن ظهير أيسر لتعويض غياب علي معلول في بعض أوقات الموسم، وكذلك ظهير أيمن بسبب تراجع مستوى محمد هاني.

وأشارت التقارير الصحفية أيضًا، إلى أن إدارة المارد الأحمر تبحث عن جناح أيمن في ظل تراجع مستوى حسين الشحات، وعدم ظهور بيرسي تاو بالمستوى المطلوب عندما يلعب في هذا المركز.

من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أعلن النادي الأهلي رحيل مهاجمه أليو بادجي بشكل رسمي إلى نادي أميان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقيمة تصل إلى 2 مليون يورو.

من المتوقع أن يرحل العديد من اللاعبين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسهم لويس ميكيسوني، ومن المتوقع أن يخرج حسام حسن على سبيل الإعارة.