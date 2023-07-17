من هو جوستافو جوميز المطلوب في النصر؟

تعرف على كل التفاصيل الخاصة بجوستافو جوميز الذي يسعى النصر لضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2023، وكيف كانت مسيرة اللاعب الباراجوياني

بناءً على رغبة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تسعى إدارة الفريق لضم اللاعب جوستافو جوميز لاعب بالميراس البرازيلي، والذي تشير المؤشرات بالفعل على رغبة اللاعب في الانتقال، بينما يقف الفريق البرازيلي عائق حتى الأن آملاً في الوصول إلى عرض أكبر يُجبر النادي للإستغناء عن اللاعب.

وقبل أن يتم تأكيد إنتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من عدمه، نحاول أن نكشف لمتابعينا من هو جوستافو جوميز ليتعرف مُحبي النصر خاصة والدوري السعودي عامة ما هي سيرة اللاعب في الملاعب وكيف يكون اللاعب مفيد للفريق.

من هو جوستافو جوميز؟

جوستافو راؤول جوميز بورتييو هو لاعب كرة قدم باراجوياني من مواليد 8 يونيو 1993 بمدينة خوان باتيستا، يبلغ من العمر 30 عامًا وهو قائد فريق بالميراس ويلعب في مركز قلب الدفاع.

جوميز ليس باللاعب الذي ينتقل بشكل مستمر فقد أمضى مسيرته كاملة في 4 فرق فقط، حيث بدأت في بلده باراجواي حيث أنضم لفريق ليبرتاد الذي يلعب في دوري المحترفين الباراجوياني، وأستطاع أن يُثبت نفسه بعد سنتين فقط من مشاركته مع الفريق، ليتم الإعتماد عليه بشكل شبه كامل خاصة بعد أن أظهر قدرات تهديفيه كبيرة بالرأس في الحالة الهجومية.

قبل أن يخطو أولى خطوات الإحتراف بإنتقاله إلى فريق لانوس الأرجنتيني، والذي شارك معه في 72 مباراة في ثلاث مواسم، ومن ثم أنتقال إلى ميلان لمدة عامين، حيث شارك في الموسم الأولى في نصف مباريات السيري آ، قبل أن يتم إستبعاده بشكل كامل في الموسم الثاني لينتقل على سبيل الإعارة لبالميراس البرازيلي قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي للفريق البرازيلي مقابل 3.5 ملايين يورو.

شارك جوستافو جوميز في 262 مباراة خلال 7 مواسم مع بالميراس، وسجل فيهم 32 هدفاً وهو رقم ضخم بالنسبة لقلب دفاع، ليحصل اللاعب على شارة القائد في الفريق ويكون من أهم لاعبي الفريق البرازيلي في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته في 66 مباراة مع منتخب الباراجواي والتي بدأها منذ عام 2013.

ما هو عرض النصر لجوستافو جوميز؟

وفقًا لما كشفته بعض التقارير الصحفية فقد قدم النصر لبالميراس عرضاً بقيمة 7 ملايين دولار لضم اللاعب، ولكن الفريق البرازيلي رفض العرض الأول، وأشارت بعض الصفح أن بالميراس يطمح في الحصول على 15 مليون دولار مقابل الإستغناء عن اللاعب، خاصة بعدم وجود شرط جزائي في عقد جوميز.

ويستعد النصر لتقديم عرض أخر وبدء المفاوضات من جديد بسبب تمسك المدير الفني بضم اللاعب، حيث يعلم إمكانياته ومستواه الفني ويرى أنه سيكون عامل مؤثر في مسيرة الفريق في الموسم القادم.

ما هي القيمة السوقية لجوستافو جوميز؟

قدّر موقع transfermarkt العالمي قيمة جوميز بـ9 ملايين يورو، أي ما يعادل 10 ملايين دولار أو 38 مليون ريال سعودي.