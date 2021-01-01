من هو إلياكس موريبا؟ خليفة توريه الذي كسرت إدارة برشلونة حاجز الرواتب من أجله!

من هو إلياكس موريبا لاعب برشلونة الشاب الذي ركضت خلفه أندية أوروبا في الصيف وكسرت الإدارة حواجز الرواتب من أجله!

أشرك رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، لاعبه الشاب إلياكس موريبا (أو إيلاش موريبا) أساسيًا أمام ديبورتيفو ألافيس في لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني.

اللاعب يشارك أساسيًا للمرة الأولى في الليجا مع الفريق الأول لبرشلونة، لكنّها المرة الثانية مع مشاركته أساسيًا أمام كورنيا في كأس ملك إسبانيا.

ويحاول اللاعب أن يفرض اسمه في الساحة خاصة بعد تشبيهه ببول بوجبا ويايا توريه.

من هو إلياكس موريبا؟

استدعى كومان لاعبه الشاب إيلاش موريبا للمرة الأولى لقائمة الفريق التي تواجه نظيره غرناطة في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

الاستدعاء طال انتظاره بالنسبة لجماهير الفريق الكتالوني، في ظل الموهبة الكبيرة التي يملكها لاعب وسط الملعب صاحب الأصول الغينية، والذي أطلق عليه البعض بوجبا الجديد.

موريبا انضم لصفوف برشلونة وهو في السابعة من عمره قادمًا من نظيره إسبانيول، ومن ذلك الوقت وهو في تحسن مستمر ويتطور بشكل ملفت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فاللاعب كان ضمن قلة قليلة من نجوم مدرسة لاماسيا تمسكت بها إدارة الفريق في السنوات الماضية.

بالإضافة لذلك قامت الإدارة بكسر حواجز الرواتب في فرق الشباب من أجل الحفاظ على خدماته في ظل وجود رغبات متكررة من فرق مختلفة في ضمه.

وأراد ثنائي ألمانيا لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ الحصول على خدماته في الصيف الماضي، لكن السكرتير الرياضي في ذلك الوقت إريك أبيدال رفض بشكل كامل.

موريبا شبيه بوجبا وبديل يايا توريه

وبعيدًا عن تشبيهه ببول بوجبا، نال موريبا الكثير من الإشادة وتم تشبيه شخصيته في الملعب بالإيفواري يايا توري، وبعض الأحيان بسيرجيو بوسكيتس.

التقارير الصحفية تؤكد أن المدرب الهولندي معجب بما يقدمه اللاعب الشاب، وسيكون دوره أكبر في المراحل المقبلة وسوف يمنحه دقائق أكثر خلال الموسم الجاري وفي المستقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة ديبورتيفو ألافيس وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.