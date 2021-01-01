ميسي يُحطم تاريخ تشافي مع برشلونة ويستعد لأرقام أسطورية

البرغوث لا يتوقف..

يستعد ليونيل ميسي لتحقيق رقم قياسي تاريخي في إجمالي عدد المباريات التي شارك بها في بطولة الدوري الإسباني بقميص برشلونة، عندما يخوض مباراة النادي الكتالوني أمام ألافيس مساء السبت.

الرقم القياسي في عدد المباريات بالليجا بقميص البلوجرانا كان للأسطورة تشافي هيرنانديز برصيد 505 مباراة، لكن مشاركة البرغوث اليوم أمام ألافيس ستجعله يتساوى مع مدرب السد القطري ويصبح على بعد دقائق من تخطيه أيضًا.

كما اقترب ميسي من أن يُعادل رقمًا آخر لتشافي، وهو أكثر اللاعبين تمثيلًا لبرشلونة بشكلٍ عام، فالأول خاض 767 مباراة في مختلف البطولات، بينما بمشاركته أمام ألافيس، يكون الأرجنتيني قد خاض 759 مع البرسا.

الظهور الأول لميسي بقميص برشلونة أتى وهو يمتلك من العمر 17 عامًا وثلاثة أشهر و21 يومًا، وكان ذلك أمام إسبانيول، في مقابل أن تشافي ظهر للمرة الأولى وهو في الثامنة عشر و8 أشهر و7 أيام أمام فالنسيا.

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ميسي يتفوق في كثير من الأمور على تشافي رغم تعادلهما الآن في عدد مباريات الليجا، حيث حقق انتصارات أكثر بـ51 مباراة، مع 24 تعادل أقل و28 هزيمة أقل، وبالطبع مع أهداف أكثر بما يصل إلى 399 هدفًا.

تشافي في وقتٍ سابق أبدى عدم امتعاضه من فكرة أن تُكسر أرقامه القياسية في كامب نو على يد ميسي، حيث قال "شرف عظيم أن من يحطم سجلاتي هو أفضل لاعب في التاريخ".

الجدير بالذكر أن تشافي قد يعود مرة أخرى إلى برشلونة ولكن كمدرب الموسم المقبل خصوصًا في حال أن كسب فيكتور فونت انتخابات رئاسة النادي الكتالوني.