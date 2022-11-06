من هم أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23؟

قمت بتشغيل لعبة فيفا 23، وبدأت في حفظ نمط المهنة وأنت تعلم أن أول شيء تريد القيام به هو إعداد دفاعك لسنوات قادمة.
هناك بعض الحقيقة في القول المأثور القائل بأن المدافعين يميلون إلى التحسن مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من المدافعين الشباب والأظهرة يتألقون أيضًا.
لمساعدتك في وضع الأساس لخط دفاع قوي في فيفا 23، قام جول بتجميع قائمة بأفضل 50 مدافعًا شابًا - CBs و LBs و RBs - الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل في اللعبة وفقًا لتقييماتهم المحتملة.
* الأندية والأعمار وفقًا لبداية فيفا 23.
أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23
#
|اللاعب
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
1
|جفارديول
20
|لايبزيج
CB
81
89
2
|نونو مينديش
20
|باريس سان جيرمان
LB
80
88
3
|أنطونيو سيلفا
18
|بنفيكا
CB
66
86
4
|سكالفيني
18
|أتالانتا
CB
70
86
5
|لوكيبا
19
|ليون
CB
76
86
6
|ليفارامينتو
19
|ساوثامبتون
RB
75
85
7
|جوستو
19
|ليون
RB
75
85
8
|هيكي
20
|برينتفورد
RB
75
85
9
|هينكابي
20
|باير ليفركوزن
LB
78
85
10
|نيتز
19
|بوروسيا مونشنجلادباخ
LB
73
85
11
|كواسي
20
|إشبيلية
CB
73
85
12
|فونتاناروزا
19
|إنتر
CB
67
84
13
|خوسيه مينا
18
|ديبورتيفو كالي
RB
64
84
14
|مبيمبا
17
|كلوب بروج
CB
64
84
15
|كولويل
19
|برايتون
CB
70
84
16
|ميرلين
20
|نانت
LB
70
84
17
|تروفيه
20
|رين
LB
75
84
18
|برانثوايت
20
|آيندهوفن
CB
68
84
19
|ستيرجيو
20
|سانت جالين
CB
67
84
20
|سيمو
17
|إسبانيول
CB
62
83
21
|توبياس
18
|ريال مدريد
RB
65
83
22
|أراوخو
20
|جيل فيسينتي
CB
67
83
23
|ريكيلمي
18
|إيفرتون دي فينا
LB
60
83
24
|كياروديا
17
|فيردر بريمن
CB
60
83
25
|كيركيز
18
|ألكامار
LB
69
83
26
|فيتي
20
|نيس
CB
71
83
27
|إيستيفيس
18
|إيستوريل
RB
70
83
28
|فوشكوفيتش
20
|هامبورج
CB
72
83
29
|مارتينيز
19
|جيرونا
RWB
71
83
30
|دراجوسين
20
|جنوى
CB
68
83
31
|توريه
19
|مارسيليا
CB
67
83
32
|زابارني
19
|دينامو كييف
CB
73
83
33
|رينش
19
|أياكس
RB
73
83
34
|أودي
19
|لانوس
LB
67
83
35
|أوميراجيتش
20
|زيورخ
CB
68
83
36
|بيلا كوتشاب
20
|ساوثامبتون
CB
73
83
37
|لويس
17
|مانشستر سيتي
RB
61
82
38
|أنينج
18
|بوروسيا دورتموند
LB
62
82
39
|كوبولا
18
|هيلاس فيرونا
CB
67
82
40
|روته
17
|بوروسيا دورتموند
LB
65
82
41
|جوميز
19
|فيليز
CB
67
82
42
|موسكويرا
18
|فالنسيا
CB
66
82
43
|فيليبس
17
|بلاكبيرن
CB
59
82
44
|برادلي
19
|بولتون
RWB
64
82
45
|جيشتلر
18
|هيرتا برلين
CB
68
82
46
|جيني
19
|أميان
RWB
62
82
47
|بالدي
18
|برشلونة
LB
71
82
48
|ميير
19
|كلوب بروج
LB
68
82
49
|مبيتي
18
|هدرسفيلد
CB
63
82
50
|كوليبالي
18
|بوروسيا دورتموند
CB
63
82
قلب دفاع لايبزيج يوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في فيفا 23، حيث يمتلك اللاعب الكرواتي الدولي القدرة على الوصول إلى تقييم 89 في اللعبة.
ليس الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان والبرتغال نونو مينديش بعيدًا عن جفارديول، مع تصنيف محتمل يصل لـ 88، كذلك مواطنه أنطونيو سيلفا المتواجد في المراكز الثلاثة الأولى، مع تقييم محتمل لمدافع بنفيكا 86.
تتمتع إيطاليا بتقاليد طويلة ومتميزة في الدفاع، ويبدو أن جورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا هو أحد الأشياء الكبيرة التالية التي ستخرج من الدوري الإيطالي ولديه تصنيف عالٍ يبلغ 86، وبالمثل، يمكن للاعب إنتر الشاب أليساندرو فونتاناروسا الوصول إلى تصنيف 84.
بالطبع، اعتمادًا على ميزانيتك، قد لا يكون توفير هذه التوقعات أمرًا واقعيًا، ولكن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها.
يبدأ توماس أراوجو من جيل فيسنتي بالتقييم الحالي عند 67 ولكن يمكن أن يرتفع إلى 83، في حين أن فابيو كياروديا البالغ من العمر 17 عامًا لاعب فيردر بريمن يمكن أن يتحسن بمقدار 23 نقطة من تصنيف 60 إلى 83.
فيما يتعلق بالظهيرين، فإن تينو ليفرامينتو ومالو جوستو وآرون هيكي من بين أفضل اللاعبين الشباب، إلى جانب بييرو هينكابي ولوكا نيتز.