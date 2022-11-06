من هم أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23؟

أفضل المدافعين الشباب في الوضع الوظيفي "Career Mode" في فيفا 23 تجدهم هنا..

قمت بتشغيل لعبة فيفا 23، وبدأت في حفظ نمط المهنة وأنت تعلم أن أول شيء تريد القيام به هو إعداد دفاعك لسنوات قادمة.

هناك بعض الحقيقة في القول المأثور القائل بأن المدافعين يميلون إلى التحسن مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من المدافعين الشباب والأظهرة يتألقون أيضًا.

لمساعدتك في وضع الأساس لخط دفاع قوي في فيفا 23، قام جول بتجميع قائمة بأفضل 50 مدافعًا شابًا - CBs و LBs و RBs - الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل في اللعبة وفقًا لتقييماتهم المحتملة.

* الأندية والأعمار وفقًا لبداية فيفا 23.

أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23

# اللاعب العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع 1 جفارديول 20 لايبزيج CB 81 89 2 نونو مينديش 20 باريس سان جيرمان LB 80 88 3 أنطونيو سيلفا 18 بنفيكا CB 66 86 4 سكالفيني 18 أتالانتا CB 70 86 5 لوكيبا 19 ليون CB 76 86 6 ليفارامينتو 19 ساوثامبتون RB 75 85 7 جوستو 19 ليون RB 75 85 8 هيكي 20 برينتفورد RB 75 85 9 هينكابي 20 باير ليفركوزن LB 78 85 10 نيتز 19 بوروسيا مونشنجلادباخ LB 73 85 11 كواسي 20 إشبيلية CB 73 85 12 فونتاناروزا 19 إنتر CB 67 84 13 خوسيه مينا 18 ديبورتيفو كالي RB 64 84 14 مبيمبا 17 كلوب بروج CB 64 84 15 كولويل 19 برايتون CB 70 84 16 ميرلين 20 نانت LB 70 84 17 تروفيه 20 رين LB 75 84 18 برانثوايت 20 آيندهوفن CB 68 84 19 ستيرجيو 20 سانت جالين CB 67 84 20 سيمو 17 إسبانيول CB 62 83 21 توبياس 18 ريال مدريد RB 65 83 22 أراوخو 20 جيل فيسينتي CB 67 83 23 ريكيلمي 18 إيفرتون دي فينا LB 60 83 24 كياروديا 17 فيردر بريمن CB 60 83 25 كيركيز 18 ألكامار LB 69 83 26 فيتي 20 نيس CB 71 83 27 إيستيفيس 18 إيستوريل RB 70 83 28 فوشكوفيتش 20 هامبورج CB 72 83 29 مارتينيز 19 جيرونا RWB 71 83 30 دراجوسين 20 جنوى CB 68 83 31 توريه 19 مارسيليا CB 67 83 32 زابارني 19 دينامو كييف CB 73 83 33 رينش 19 أياكس RB 73 83 34 أودي 19 لانوس LB 67 83 35 أوميراجيتش 20 زيورخ CB 68 83 36 بيلا كوتشاب 20 ساوثامبتون CB 73 83 37 لويس 17 مانشستر سيتي RB 61 82 38 أنينج 18 بوروسيا دورتموند LB 62 82 39 كوبولا 18 هيلاس فيرونا CB 67 82 40 روته 17 بوروسيا دورتموند LB 65 82 41 جوميز 19 فيليز CB 67 82 42 موسكويرا 18 فالنسيا CB 66 82 43 فيليبس 17 بلاكبيرن CB 59 82 44 برادلي 19 بولتون RWB 64 82 45 جيشتلر 18 هيرتا برلين CB 68 82 46 جيني 19 أميان RWB 62 82 47 بالدي 18 برشلونة LB 71 82 48 ميير 19 كلوب بروج LB 68 82 49 مبيتي 18 هدرسفيلد CB 63 82 50 كوليبالي 18 بوروسيا دورتموند CB 63 82

قلب دفاع لايبزيج يوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في فيفا 23، حيث يمتلك اللاعب الكرواتي الدولي القدرة على الوصول إلى تقييم 89 في اللعبة.

ليس الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان والبرتغال نونو مينديش بعيدًا عن جفارديول، مع تصنيف محتمل يصل لـ 88، كذلك مواطنه أنطونيو سيلفا المتواجد في المراكز الثلاثة الأولى، مع تقييم محتمل لمدافع بنفيكا 86.

تتمتع إيطاليا بتقاليد طويلة ومتميزة في الدفاع، ويبدو أن جورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا هو أحد الأشياء الكبيرة التالية التي ستخرج من الدوري الإيطالي ولديه تصنيف عالٍ يبلغ 86، وبالمثل، يمكن للاعب إنتر الشاب أليساندرو فونتاناروسا الوصول إلى تصنيف 84.

بالطبع، اعتمادًا على ميزانيتك، قد لا يكون توفير هذه التوقعات أمرًا واقعيًا، ولكن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها.

يبدأ توماس أراوجو من جيل فيسنتي بالتقييم الحالي عند 67 ولكن يمكن أن يرتفع إلى 83، في حين أن فابيو كياروديا البالغ من العمر 17 عامًا لاعب فيردر بريمن يمكن أن يتحسن بمقدار 23 نقطة من تصنيف 60 إلى 83.

فيما يتعلق بالظهيرين، فإن تينو ليفرامينتو ومالو جوستو وآرون هيكي من بين أفضل اللاعبين الشباب، إلى جانب بييرو هينكابي ولوكا نيتز.