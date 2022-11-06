من هم أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23؟

GOAL
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Josko Gvardiol Nuno Mendes FIFA 23Getty/GOAL composite
FIFA 23رياضات إلكترونيةجوشكو جفارديولنونو مينديزV. LivramentoA. HickeyAntónio Silva

أفضل المدافعين الشباب في الوضع الوظيفي "Career Mode" في فيفا 23 تجدهم هنا..

قمت بتشغيل لعبة فيفا 23، وبدأت في حفظ نمط المهنة وأنت تعلم أن أول شيء تريد القيام به هو إعداد دفاعك لسنوات قادمة.

هناك بعض الحقيقة في القول المأثور القائل بأن المدافعين يميلون إلى التحسن مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من المدافعين الشباب والأظهرة يتألقون أيضًا.

لمساعدتك في وضع الأساس لخط دفاع قوي في فيفا 23، قام جول بتجميع قائمة بأفضل 50 مدافعًا شابًا - CBs و LBs و RBs - الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل في اللعبة وفقًا لتقييماتهم المحتملة.

* الأندية والأعمار وفقًا لبداية فيفا 23.

أفضل المدافعين الشباب في فيفا 23

#

اللاعبالعمرالفريقالمركزالتقييم الحاليالتقييم المتوقع

1

جفارديول

20

لايبزيج

CB

81

89

2

نونو مينديش

20

باريس سان جيرمان

LB

80

88

3

أنطونيو سيلفا

18

بنفيكا

CB

66

86

4

سكالفيني

18

أتالانتا

CB

70

86

5

لوكيبا

19

ليون

CB

76

86

6

ليفارامينتو

19

ساوثامبتون

RB

75

85

7

جوستو

19

ليون

RB

75

85

8

هيكي

20

برينتفورد

RB

75

85

9

هينكابي

20

باير ليفركوزن

LB

78

85

10

نيتز

19

بوروسيا مونشنجلادباخ

LB

73

85

11

كواسي

20

إشبيلية

CB

73

85

12

فونتاناروزا

19

إنتر

CB

67

84

13

خوسيه مينا

18

ديبورتيفو كالي

RB

64

84

14

مبيمبا

17

كلوب بروج

CB

64

84

15

كولويل

19

برايتون

CB

70

84

16

ميرلين

20

نانت

LB

70

84

17

تروفيه

20

رين

LB

75

84

18

برانثوايت

20

آيندهوفن

CB

68

84

19

ستيرجيو

20

سانت جالين

CB

67

84

20

سيمو

17

إسبانيول

CB

62

83

21

توبياس

18

ريال مدريد

RB

65

83

22

أراوخو

20

جيل فيسينتي

CB

67

83

23

ريكيلمي

18

إيفرتون دي فينا

LB

60

83

24

كياروديا

17

فيردر بريمن

CB

60

83

25

كيركيز

18

ألكامار

LB

69

83

26

فيتي

20

نيس

CB

71

83

27

إيستيفيس

18

إيستوريل

RB

70

83

28

فوشكوفيتش

20

هامبورج

CB

72

83

29

مارتينيز

19

جيرونا

RWB

71

83

30

دراجوسين

20

جنوى

CB

68

83

31

توريه

19

مارسيليا

CB

67

83

32

زابارني

19

دينامو كييف

CB

73

83

33

رينش

19

أياكس

RB

73

83

34

أودي

19

لانوس

LB

67

83

35

أوميراجيتش

20

زيورخ

CB

68

83

36

بيلا كوتشاب

20

ساوثامبتون

CB

73

83

37

لويس

17

مانشستر سيتي

RB

61

82

38

أنينج

18

بوروسيا دورتموند

LB

62

82

39

كوبولا

18

هيلاس فيرونا

CB

67

82

40

روته

17

بوروسيا دورتموند

LB

65

82

41

جوميز

19

فيليز

CB

67

82

42

موسكويرا

18

فالنسيا

CB

66

82

43

فيليبس

17

بلاكبيرن

CB

59

82

44

برادلي

19

بولتون

RWB

64

82

45

جيشتلر

18

هيرتا برلين

CB

68

82

46

جيني

19

أميان

RWB

62

82

47

بالدي

18

برشلونة

LB

71

82

48

ميير

19

كلوب بروج

LB

68

82

49

مبيتي

18

هدرسفيلد

CB

63

82

50

كوليبالي

18

بوروسيا دورتموند

CB

63

82

قلب دفاع لايبزيج يوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في فيفا 23، حيث يمتلك اللاعب الكرواتي الدولي القدرة على الوصول إلى تقييم 89 في اللعبة.

ليس الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان والبرتغال نونو مينديش بعيدًا عن جفارديول، مع تصنيف محتمل يصل لـ 88، كذلك مواطنه أنطونيو سيلفا المتواجد في المراكز الثلاثة الأولى، مع تقييم محتمل لمدافع بنفيكا 86.

تتمتع إيطاليا بتقاليد طويلة ومتميزة في الدفاع، ويبدو أن جورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا هو أحد الأشياء الكبيرة التالية التي ستخرج من الدوري الإيطالي ولديه تصنيف عالٍ يبلغ 86، وبالمثل، يمكن للاعب إنتر الشاب أليساندرو فونتاناروسا الوصول إلى تصنيف 84.

بالطبع، اعتمادًا على ميزانيتك، قد لا يكون توفير هذه التوقعات أمرًا واقعيًا، ولكن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها.

يبدأ توماس أراوجو من جيل فيسنتي بالتقييم الحالي عند 67 ولكن يمكن أن يرتفع إلى 83، في حين أن فابيو كياروديا البالغ من العمر 17 عامًا لاعب فيردر بريمن يمكن أن يتحسن بمقدار 23 نقطة من تصنيف 60 إلى 83.

فيما يتعلق بالظهيرين، فإن تينو ليفرامينتو ومالو جوستو وآرون هيكي من بين أفضل اللاعبين الشباب، إلى جانب بييرو هينكابي ولوكا نيتز.