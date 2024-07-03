رغم الإهانات .. رامون دياز يصر على استكمال مسيرته في البرازيل بعد كتابة المجد مع الهلال

تطورات جديدة في مستقبل رامون دياز..

اقترب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحديد "وجهته القادمة" مع عالم الساحرة المستديرة.

دياز رحل عن الهلال في صيف عام 2023، ليتولى بعدها القيادة الفنية لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي؛ إلا أنه تعرض لإهانات عنيفة من الجماهير، بسبب سوء النتائج.

الغضب الجماهيري دفع إدارة فاسكو دي جاما، لإقالة المدير الفني الأرجنتيني من منصبه، في شهر أبريل الماضي؛ حيث تفاجأ المدرب بذلك، من خلال بيان على حساب النادي الرسمي بمنصة "إكس"، دون أن يخبره أي مسؤول بالأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من كل هذه الإهانات؛ إلا أن رامون دياز يصر على البقاء في الملاعب البرازيلية، وعدم خوض تجربة تدريبية في أي مكانٍ آخر، في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اقتراب دياز من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي.

ميرلو أكد على أن المفاوضات بين دياز وإدارة كورينثيانز "مستمرة"؛ حيث من المنتظر أن يوقع المدير الفني الأرجنتيني على عقود تربطه بالفريق، حتى ديسمبر من عام 2025.

جدير بالذكر أن رامون دياز، توّج بلقبين في دوري المحترفين مع الهلال، ومثلهما في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ خلال "ولايتين مختلفتين" مع الفريق الأول لكرة القدم.