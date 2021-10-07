"من السهل الدفاع أمام ميسي الآن"

مدافع مارسيليا يتحدث عن البرغوث

أكد عادل رامي، مدافع مارسيليا السابق، أنّ الدفاع أمام ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أصبح أسهل خلال الفترة الحالية عما كان عليه الأمر في السابق.

رامي واجه ميسي 12 مرة في الدوري الإسباني ولم يحقق أي انتصار على الإطلاق، إذ سبق ولعب مدافع مارسيليا في صفوف فالنسيا وواجه البرغوث بقميص برشلونة.

ولم يسجل ليو أي هدف حتى الآن في الدوري الفرنسي لكنّه أحرز في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وقال عادل رامي في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الفرنسي: " "نعم أنا لم أحقق أي انتصار أمام ميسي ولكنّه لم يفز في كل مباراة، كما أنني حصلت على قميصه في أربع أو خمس مناسبات مختلفة".

وتابع: "لقد كان قويًا للغاية في السابق، ونجح دائمًا في مباغتتي من الخلف. أحيانًا أراه في منطقة التسلل ثم فجأة يتحرك ويعود للخلف ويحصل على الكرة بعيدًا عن التسلل وينطلق نحو المرمى".

ورغم إشادة المدافع الفرنسي بميسي، إلا أنّه أكد أنّ صاحب الـ34 عامًا لم يعد كما السابق.

وأوضح: "الآن هو ممرر جيد، وأصبح من السهل الدفاع أمامه، فما علينا سوى الهدوء والانتظار فقط، لا أعتقد أنّه قادر على الركض بشكل متعرج كما كان في السابق".

المدافع الفائز بكأس العالم 2018 تحدث أيضًا عن شراكة ليو ومبابي بقوله: "أنا معجب كبير بمبابي وسعيد باستمراره في باريس وأرى أنّ ميسي سوف يساعده كثيرًا".

واختتم: "صراحة، لو فهم مبابي دوره في الملعب بشكل جيد فإنّ فريقه قادر على جرح المنافسين بقوة".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان سوف يواجه مارسيليا يوم 24 أكتوبر المقبل في الدوري الفرنسي.

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