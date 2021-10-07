هل يلعب صلاح بجوار ميسي؟

كشف الصحفي فابريزيو رومانو محاولات باريس سان جيرمان الفرنسي لإتمام التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول في يونيو الماضي، وموقف اللاعب من التمديد مع الريدز.

صلاح لديه عقد ينتهي في صيف 2023 ومفاوضات التمديد لا تزال متعطلة بسبب طلبات اللاعب المالية المرتفعة.

وكان مقدم برنامج talkSPORT قد اقترح على مانشستر سيتي التعاقد مع صلاح حتى لو كلف 75 أو 100 مليون إسترليني.

ما حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان لضم صلاح؟

وقال رومانو في حوار مع ريو فيرديناند عبر قناة "يوتيوب": "ما علمته أنّ باريس درس احتمالية التعاقد مع صلاح مع بداية الصيف في يونيو، وذلك في حال رحل مبابي إلى ريال مدريد"

وتابع: "لقد جهزوا عرضًا كبيرًا وكانوا فقط بانتظار رحيل مبابي ليتم اتخاذ خطوات رسمية لضم صلاح".

وكان مبابي قد ذكر في تصريحات سابقة أنّه طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في يوليو لكن الإدارة رفضت وتمسكت باستمراره.

ما هو موقف صلاح من التجديد مع ليفربول؟

وحول إمكانية الاستمرار مع الريدز، واصل رومانو: "صلاح لا يزال في مفاوضات، وعرفت أنّه يحب ليفربول والجمهور والمدينة وكل شيء هناك، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد".

وأردف: "علينا أن نتابع ما قد يحدث في الصيف خاصة وأنّ مبابي قد يرحل عن باريس سان جيرمان وهذا سيؤثر بشكل واضح على خريطة الانتقالات".

وأتم: "حتى الصيف المقبل سوف يحاول ليفربول بكل ما لديه تمديد عقد صلاح وضمان استمراره".

جدير بالذكر أنّ صحيفة "إندبندنت" أشارت إلى رغبة صلاح في زيادة لراتبه الأسبوعي ليتراوح بين 300 - 380 ألف استرليني.