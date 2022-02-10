من أجل مبابي .. ريال مدريد رفض فرصة ثمينة لضم فلاهوفيتش

كان الصربي دوشان فلاهوفيتش أحد أبرز الأسماء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي من صفوف فيورنتينا في صفقة تخطت قيمتها 70 مليون يورو.

فيورنتينا، الذي خسر نجمه الأول إلى منافس مباشر، كان يفضل انتقال الصربي إلى خارج إيطاليا، وتحديدًا إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت محطة "cadena ser" الإذاعية الإسبانية، فإن فيورنتينا عرض على ريال مدريد إمكانية التعاقد مع فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب المصدر ذاته، فإن ريال مدريد قال "لا" لأحد أكثر المهاجمين الواعدين في أوروبا في الوقت الحالي، وكان السبب واضحًا جدًا، هو انتظار الفرنسي كيليان مبابي.

ريال مدريد فكر بالفعل في إمكانية التعاقد مع فلاهوفيتش، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يملكها المهاجم الصربي، والأرقام الجيدة التي حققها في فيورنتينا.

لكن إدارة النادي الملكي جعلت الأولوية كاملة للتعاقد مع مبابي، والذي يُفترض أنه سيصل إلى الفريق بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

وعلى ما يبدو، فإن ريال مدريد لم يرغب في تناوب أربعة لاعبين من العيار الثقيل في خط الهجوم مع قدوم مبابي، وضمان مراكز فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في التشكيل الأساسي.

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