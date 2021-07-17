من أجل مبابي وريال مدريد، فينيسيوس وفاران إلى مانشستر يونايتد

ريال مدريد يعرض فينيسيوس جونيور على مانشستر يونايتد مع رافاييل فاران!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن عرض ريال مدريد للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق على نظيره مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي تريد التخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

لماذا يريد ريال مدريد التخلص من فينيسيوس جونيور؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فالهدف من رغبة ريال مدريد في بيع فينيسيوس هو الحصول على بعض الأموال الإضافية.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال تلك الأموال في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ووضع ريال مدريد النجم الفرنسي كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية، بالرغم من صعوبة الحصول على خدمات اللاعب.

كم تبلغ قيمة انتقال فينيسيوس لصفوف مانشستر يونايتد؟

بحسب ما أكدت الصحفية فمانشستر يونايتد مهتم بالفعل باللاعب، لكنه غير مستعد للشراء بأرقام ضخمة في الوقت الحالي، لذلك خيار الإعارة قد يكون الأفضل بالنسبة لهم.

في المقابل يريد ريال مدريد الحصول على حوالي 80 مليون يورو نظير اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، وصيف كوبا أمريكا مع البرازيل.

من أيضًا في طريقه للرحيل عن ريال مدريد؟

المفاوضات من أجل رحيل رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد وصلت لمراحل متقدمة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

حتى أن اللاعب اتفق على الشروط الخاصة بتعاقده مع الشياطين الحمر، ولا يتبقى سوى الاتفاق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

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