كورونا يهاجم باريس سان جيرمان .. والضحية حكيمي

غاب أشرف حكيمي عن ثاني مباريات باريس سان جيرمان التحضيرية، وتقارير تؤكد إصابته بفيروس كورونا.

ضرب فيروس كورونا المستجد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن النادي عن إصابة نجمه الجديد، المغربي أشرف حكيمي بالمرض.

واستعدادًا لمباراته الودية الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد، والتي أقيمت اليوم السبت، أجرى نادي باريس سان جيرمان فحصًا دوريًا للكشف عن إصابات محتملة بعدوى فيروس كورونا، والذي أثبت إيجابية عينة حكيمي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن ذلك كان السبب الرئيسي في عدم وجود اسم حكيمي في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نادي تشامبلي، صباح السبت.

وفيما لم يعلن باريس سان جيرمان أي تفاصيل عن إصابة المغربي، أكدت "ليكيب" أن حكيمي يتواجد حاليًا في عزل صحي منزلي، انتظارًا لتطور حالته.

وانضم أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من إنتر الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

ولعب حكيمي مباراته الأولى بقميص باريس سان جيرمان خلال اللقاء التحضيري الأول للموسم الجديد، حيث خاض 45 دقيقة أمام فريق لو مان يوم الأربعاء، والتي فاز فيها الفريق الباريسي برباعية نظيفة، وقدم المغربي تمريرة حاسمة.

يذكر أن حكيمي تدرج في الفئات العمرية لنادي ريال مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسمين إلى بوروسيا دورتموند الألماني، ثم في صيف 2020 انتقل إلى إنتر، الذي ساعده على التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ليحط الرحال حاليًا في العاصمة الفرنسية.

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