"منعا لراحة الأهلي وليس الهلال!".. كواليس مثيرة في رفض تأجيل القمة

الهلال يواجه الأهلي في 19 أبريل..

SHAHID

قررت رابطة دوري المحترفين، توجيه صدمة لنادي الهلال، برفض طلب الإجارة، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة في 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وكشف فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، عن التقدم بطلب رسمي للرابطة، بتأجيل مباراة الأهلي، في ليلة التتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي، قائلًا إن الزعيم يستحق معاملة مماثلة لما لاقاه نادي العين من الرابطة الإماراتية، بتأجيل مبارياته قبل قمة نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وأضاف أن الهلال يمثل المملكة، ويخشى على لاعبيه من التعرض للإصابات العضلية، على غرار المهاجم ميتروفيتش.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرابطة رفضت طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي لعدة أسباب؛ تتضمن التزام كافة الأندية بعقود مع لاعبيه، تقتضي بإنهاء الموسم في نهاية الشهر المقبل، كما أكدت أن تأجيل اللقاء سيحدث ربكة في جدول روزنامة الموسم.

وأفاد المصدر بأن الأهلي رفض تأجيل مباراة الهلال، حيث ترفض إدارة الراقي فكرة البقاء دون خوض مباريات لنحو 20 يومًا، حيث خاض مباراته الأخيرة أمام الوحدة في 5 أبريل، وإذا تم تأجيل لقاء الهلال، فإنه سينتظر حتى 25 أبريل ليواجه الرياض في لقاء الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وراسلت الهلال الرابطة، بأكثر من خطاب، وكان آخرها قبل يوم من مباراة الديربي أمام النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لترد الرابطة بالاعتذار، بشكل فوري عقب لقاء النصر بنصف ساعة.

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وعقب عودة الهلال من فترة التوقف الدولي، خلال شهر مارس الماضي، خاضت كتيبة جورج جيسوس، 5 مباريات، حيث فاز على الشباب (4-3) والأخدود (3-0) والخليج (4-1) في دوري روشن، كما فاز على النصر (2-1) والاتحاد (4-1) في كأس السوبر السعودي، فيما يستعد الزعيم لملاقاة العين الإماراتي في 16 و23 أبريل، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبينهما يلتقي بالأهلي في 19 أبريل، ثم يواجه الفتح في الدوري، ويختتم الشهر بمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد في 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID