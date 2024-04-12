"نخاف على النجوم العالميين" .. رئيس الهلال يكشف أسباب طلب تأجيل كلاسيكو الأهلي!

تعرف على ما قاله رئيس نادي الهلال بشأن تأجيل كلاسيكو الأهلي

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كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن الأسباب التي دفعت إدارة ناديه تأجيل مباراة الكلاسيكو ضد النادي الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي.

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وطلب الهلال تأجيل مباراته ضد الأهلي، المقرر لها الجمعة 19 أبريل الجاري، بعد 3 أيام فقط من مواجهة العين الإماراتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام في الإمارات مساء الثلاثاء 16 أبريل.

وقال رئيس الهلال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، نشرها الإعلامي معن القويعي: "قدمنا طلب رسمي للتأجيل ونتمنى أن يتم الموافقة عليه، ونحن نخاف على اللاعبين ونجوم المنتخب السعودي، والنجوم العالميين الذين يمثلون أنديتنا في المملكة العربية السعودية وضغط المباريات كبير ".

وأضاف فهد بن نافل: "كانت المباريات على أرضنا ولكن تغيرت الروزنامة، وطلبنا أن نراعى لأننا نمثل السعودية في دوري أبطال آسيا ويهمنا أن نمثل الكرة السعودية خير تمثيل ونحقق البطولة ".

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واختتم رئيس الهلال تصريحاته قائلًا: "شاهدنا إصابة الصربي ألكسندر ميتروفيتش العضلية بسبب ضغط المباريات، وبدأت الإصابات تهاجم لاعبي الفريق".

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