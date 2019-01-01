منصور بن مشعل: هدف الهلال الأول من تسلل، لكن لن أبرر الخسارة

المشرف العام على الكرة في الأهلي يتحدث بعد السقوط أمام الهلال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الجماهير بالصبر والهدوء بعد الخسارة القاسية أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قد سقط على ملعبه الجوهرة المشعة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 4-2 أمام ضيفه الهلال، مما يجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البطولة القارية.

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وقد تحدث بن مشعل عقب اللقاء لصحيفة الاقتصادية السعودية قائلًا "لا أرغب في تبرير الخسارة 4-2 أمام الهلال، هدفهم الأول من تسلل، ومع ذلك لن أبرّر الهزيمة، حدثت بعض الأخطاء الفردية، الأهلي كان بطلًا، بذل جهدًا ممتازًا، وقادرون على التعويض في الرياض".

أضاف "نتمنى من الجماهير الصبر والهدوء، ما زلنا في بداية الموسم، سنقدّم الأفضل، ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، سنستعد لمباراة الإياب بالشكل الصحيح، وسنقاتل حتى آخر ثانية".

ورأى بن مشعل أن تأثير الخسارة لن يكون كبيرًا على موسم الأهلي، واصفًا لاعبيه بالمحترفين القادرين على التعامل مع كل بطولة بشكل مختلف، موضحًا أن مازال لديهم فرصة التعويض إيابًا وسيتمسكون بها حتى الرمق الأخير.

وقال المسؤول البارز في قلعة الراقي عن الظهور المخيب للوافد الجيد دانييل أليكسيتش "ظهور الصربي أليكسيتش بشكل غير جيد أمر عادي ولاسيما أنها المباراة الأولى للفريق وللاعب نفسه، سنجد له ولبقية زملائه العذر، مع يقيننا بأن لديهم الإمكانات الأفضل".

وأتم "أنا لا أتدخل في عمل المدرب الكرواتي برانكو؛ وكيفية عدم استغلاله الأخطاء التي صاحبت أداء الهلال. الأخطاء الدفاعية ستعالج، لا أرغب في الحديث عن نفسي وعملي، المولى -عز وجل- يعلم كل شيء".

وأكد بن مشعل أن تأخر إدارة الأهلي في ضم صانع ألعاب للفريق يأتي من حرصها على ضم نجم ذو قدرات خاصة يستطيع صناعة الفارق وتقديم الإضافة المطلوبة.