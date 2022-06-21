"منشور" محرز يكشف نواياه المستقبلية مع مانشستر سيتي

زوجته لا تعارض التغيير، ولكن هل يحدث ذلك الآن؟

قرر الجناح الجزائري رياض محرز، الرد بصورة غير مباشرة، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول الشكوك بخصوص مستقبله مع مانشستر سيتي.

يستعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لإجراء بعض التغييرات بتشكيل الفريق للموسم القادم، بعد قدوم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

ومن ضمن أبرز التغييرات يأتي الخروج المحتمل لجابرييل خيسوس إلى آرسنال، ورحيم ستيرلينج لتشيلسي، مع ظهور تكهنات حول مستقبل محرز أيضًا.

هل يرحل محرز عن مانشستر سيتي؟

صاحب الـ31 سنة مر بالموسم الأكثر إنتاجية بمسيرته مع سيتي، ولكن لم يتم التجديد له حتى الآن، مع دخوله في العام الأخير من عقده.

ومن جانبه قال فابريتسيو رومانو خبير الانتقالات، إن محرز يشعر بهدوء تام حيال خططه المستقبلية، وسط حالة من الغموض حول مصيره.

ورصدت الصحف الإنجليزية قيام محرز مؤخرًا بتسجيل إعجابه بمنشور على موقع "إنستجرام" الذي يؤكد أن محرز لن يرحل عن سيتي هذا الصيف.

وأوضح هذا المنشور أيضًا أن جوارديولا يريد الاحتفاظ باللاعب ويطمح في تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.

ويأتي هذا الأمر بعد قيام تايلور وارد زوجة محرز، بالرد على سؤال حول قصتها الشخصية على موقع إنستجرام، حيث أشارت إلى حبها لمدينة مانشستر، ولكنها لن تمانع أي تغيير محتمل بسبب مستقبل النجم الجزائري، مشددة على أن هذا التغيير لن يحدث قريبًا.

ماذا قدم محرز مع مانشستر سيتي الموسم الماضي؟

اللاعب الجزائري قدم مستويات مبهرة مع سيتي خلال موسم 2021/2022 وساهم في حصد الفريق للقب الدوري الإنجليزي.

ونجح محرز في تسجيل 24 هدفًا بقميص الفريق وصنع 9 في 47 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الماضي.

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