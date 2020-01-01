منزل ميسي: أين يقضي النجم الأرجنتيني فترة عزل فيروس كورونا؟

كم تبلغ قيمة منزل ليونيل ميسي؟ أين يقع؟ كم عدد المنازل التي يملكها؟ منزله في برشلونة والذي يقضي فيه فترة الحجر المنزلي خلال فترة تفشي فيروش كورونا

لا شك أن ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، بل يراه البعض أفضل من لمس الساحرة المستديرة، وامتد اهتمام المشجعين به إلا أبعد من المستطيل الأخضر.

وكونه واحدًا من أنجح لاعبي الكرة في العالم أطلق عليه لقب الماعز "G.O.A.T"، والذي يعني أفضل لاعب في جميع الأوقات، وهو واحد من أعلى لاعبي كرة القدم أجورًا في العالم.

يحصل ميسي حاليًا على ما يقرب من 300 ألف دولارًا يوميًا ودخل سنوي يبلغ حوالي 78 مليون دولارًا.

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ومع هذا الدخل المرتفع، ليس من الغريب أن يعيش النجم الأرجنتيني حياةً مرفهة، على سبيل المثال، منزل ميسي في برشلونة هو منزل يعرض حياته الفاخرة.

بالحديث عن بيت ليونيل ميسي، كانت هناك بعض الأساطير المتعلقة بذلك، والتي يعتقدها الكثير من الأشخاص، بما في ذلك معجبيه.

ماذا يفعل ليونيل ميسي وعائلته في الحجر الصحي لفيروس كورونا؟

أين يقع منزل ميسي؟

يعيش ميسي في منطقة صغيرة تسمى بيلامار، وهي ضاحية مرموقة ومكلفة في كاستيلديفيلس، برشلونة.

عادة ما تباع المنازل في هذه المنطقة مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن قد يتخطى السعر أكثر من ذلك بكثير إذا ازدادت به درجات الراحة والرفاهية.

منذ تطوير المنطقة، بفضل لاعبي كرة القدم مثل ليونيل ميسي، أعيد تقييمها وأصبحت واحدةً من أفضل الأحياء في كاتالونيا.

يقع منزل ميسي على بعد 12 ميلًا فقط من ملعب كامب نو، ويسهل الوصول إلى سيوتات إسبورتيفا حيث يتدرب.

تقدم بيلامار للنجوم الفخامة والحصرية والحكمة التي يسعى إليها السكان، في حين أنهم على بعد 16 ميلًا فقط من وسط مدينة برشلونة، مما يمنحهم أفضل ما في العالمين.

كم كلف منزل ميسي؟

في الوقت الحالي ، يعيش ميسي في بلدة صغيرة في برشلونة تسمى بيلامار.

وتجدر الإشارة إلى أن المنازل في هذه الأحياء الفاخرة يمكن أن تكون باهظة الثمن، حيث أن كل منزل داخل هذه المنطقة في كاستيلديفيلس لا يكلف أقل من 4.5 مليون جنيه استرليني.

يمكن أن تكلف أكثر من ذلك، اعتمادًا على حجم المنزل، كانت هذه المنطقة منطقة منخفضة الميزانية حتى قرر أمثال ميسي الانتقال إليها.

أدى هذا إلى زيادة فورية في أسعار العقارات حول المحور، مما يجعلها واحدة من أغلى المواقع في كاتالونيا.

في عام 2009 ، أنفق ميسي 1.8 مليون يورو لشراء هذا العقار، ثم أنفق فيما بعد مبلغًا إضافيًا بقيمة 6 ملايين يورو لتحسين المنزل ليناسب ذوقه الشخصي.

كيف يبدو منزل ميسي من الداخل؟

المنزل فسيح بما يكفي لاستيعاب ليونيل ميسي وعائلته، وموقعه ممتاز حيث يمنحه فرصة مشاهدة التلال الجميلة في كاتالونيا بشكل بانورامي.

عند الذهاب قليلاً إلى داخل المنزل، قد يتوقع المرء حقًا الكثير من التصميمات والديكور، لكن على العكس، تبدو الزخرفة الداخلية بسيطة، ولكنها لا تزال تفي باحتياجات الأسطورة على أي حال.

يتميز الجزء الداخلي بتدفق خشبي وجدار فاتح اللون مع هذا التصميم المتوسطي وصالة ألعاب واحتياجات أساسية أخرى، يتوقع المرء عادة رؤيتها في منزل لاعب كرة قدم محترف.

كما أشرنا سابقًا ، فإن هذا المنزل المميز لديه مساحة كبيرة حيث يمكنه اللعب مع زوجته أنتونيلا روكوزو ، وأطفاله الثلاثة بالإضافة إلى كلبيه الضخمين.

في هذا الصرح، هناك أيضًا مساحة متوفرة يمكن لأطفاله استخدامها للعب، ومسبح جميل وكذلك ملعب كرة قدم صغير حيث يساعد نجم برشلونة في الحفاظ على لياقته.

في الواقع، قد لا يكون المنزل أجمل منزل في مدينة برشلونة، لكنه يحتوي على كل ما يحتاجه ليونيل ميسي.

لماذا اشترى ميسي منزل جاره؟

من خلال شخصية ليونيل ميسي، نعلم جميعًا أنه لا يحب التحدث كثيرًا، ولا يحب الضوضاء.

إنه شخص متحفظ قليلاً، لكنه لم يكن محظوظًا جدًا مع نوع الجيران الذين كانوا حوله في المنزل.

لاحظ إيفان راكيتيتش أن جيران ميسي عادةً ما تخرج من منزلهم أصوات موسيقى صاخبة جدًا لدرجة أنها تزعج النجم الأرجنتيني وأفراد عائلته.

كيف تعامل البرغوث مع هذا التحدي؟ رصد مبلغًا ماليًا ضخميًا لشراء منزلهم.

نعم ، كان على ليونيل ميسي أن يدفع لهم للانتقال إلى بيت جديد حتى يتمكن من الاستمتاع بالهدوء الذي يحبع.