ماذا يفعل ليونيل ميسي وعائلته في الحجر الصحي لفيروس كورونا؟
حتى أكثر لاعبي كرة القدم شهرة ليسوا محصنين من تفشي فيروس كورونا الحالي.
نجم برشلونة ليونيل ميسي هو واحد من العديد من الرياضيين الذين بقوا في المنزل خلال أزمة كورونا المستمرة كجزء من التباعد الاجتماعي، وهي ممارسة للصحة العامة تهدف إلى إبطاء انتشار المرض.
مع تعليق كرة القدم الأوروبية إما إلى أجل غير مسمى أو حتى أبريل في أقرب وقت ممكن، من المحتمل أن الرياضيين المفضلين لديك يمرون بنفس الصراعات التي تواجهها - في محاولة للترفيه عن أنفسهم في المنزل والبقاء في الداخل.
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كيف يقضي ميسي فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟
نشر ميسي منشور على انستجرام في المنزل مع أبنائه في مارس، مشددًا على أهمية البقاء في المنزل والاستمتاع بالوقت مع عائلتك وأحبائك - والصحة تأتي دائمًا أولاً.
وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه أيام معقدة للجميع".
وأضاف: "نحن نعيش قلقًا بشأن ما يحدث ونريد المساعدة عن طريق إبعاد أنفسنا عن الأماكن التي يعاني فيها هؤلاء الأشخاص من أسوأ ما في الأمر ، إما لأنها أثرت عليهم مباشرةً أو على أسرهم وأصدقائهم ، أو لأنهم يعملون على خط المواجهة للقتال في المستشفيات والمراكز الصحية".
واستطرد: "أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة، يجب أن تأتي الصحة دائمًا أولاً. إنها لحظة استثنائية ويجب عليك اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة. بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربته بشكل فعال".
Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome
نشر ميسي بعد ذلك مقطع فيديو لنفسه وهو يحاول تحدي #StayAtHome على انستجرام ، وهو اتجاه بين لاعبي كرة القدم يحاولون فيه استخدام لفة المرحاض بدلا من الكرة - بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من اللمسات قبل إسقاطه.
رد المهاجم على دعوة لاعب برشلونة السابق زافي ، الذي رشحه عبر إنستغرام ، وميسي شارك بالتأكيد في التحدي.
The one we've all been waiting for 😍— Goal (@goal) March 19, 2020
Lionel Messi takes on the #StayAtHomeChallenge 🧻
Effortless 😎
🎥 Instagram: leomessi pic.twitter.com/9Me24OILuF
أصبح تحدي #StayAtHome شائعًا للغاية بين لاعبي كرة القدم الذين يشعرون بالملل الذين أجبروا على البقاء في المنزل والحجر الصحي ، مع أمثال برونو فرنانديز ، وماركوس راشفورد ، وفيل فودن - وحتى المتقاعدين مثل جيمي كاراغر وستيفن جيرارد الذين شاركوا في التحدي.
واصل ميسي ترشيح أرتورو فيدال وجوردي ألبا ولويس سواريز وزميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في تحدي #StayAtHome.
ذهب نجم برشلونة إلى أبعد من ذلك وتبرع بمليون يورو لمستشفى كلينيك ، وهو مستشفى عام في برشلونة ، للمساعدة في مكافحة القتال ضد وباء كورونا.
تشارك زوجة ميسي أنتونيلا أيضًا بعض الصور الرائعة من منزل العائلة للاحتفال بعيد الأب ، باستخدام الهاشتاج #nosquedamosencasa.
وجاء في التعليقات: "شكرًا لك على كونك دائمًا نموذجًا لأطفالنا ، الذين يحبونك ويعجبون بك أكثر كل يوم! واليوم نحتفل معًا أكثر من أي وقت مضى".
شارك ميسي بعد ذلك في فيديو "تمرير الرسالة: خمس خطوات للتخلص من فيروس كورونا" لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم مثل غاري لينيكر وأليسون بيكر ، وهي حملة توعية جديدة يطالبون فيها الناس بمتابعة خمس خطوات رئيسية لمكافحة انتشار المرض.
وكتب: "تجنّب لمس وجهك ، خصوصًا عينيك أو أنفك أو فمك لمنع الفيروس من دخول جسمك" ، يظهر ليونيل ميسي في مقطع الفيديو ، تبعًا لنصيحة كارلي لويد "تغطية أنفك وفمك بكوع عندما تعطس أو تسعل ".
قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "نحن بحاجة إلى عمل جماعي لمكافحة فيروس كورونا. تعاون فيفا مع منظمة الصحة العالمية لأن الصحة تأتي أولاً.