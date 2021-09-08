رسميًا .. كيروش مدربًا لمنتخب مصر والحضري بجهازه المعاون

جهاز معاون مصري للمدرب البرتغالي

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، رسميًا اليوم الأربعاء، التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي المسؤولية الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

المدير الفني البرتغالي يقود المنتخب المصري الأول خلفًا للمقال حسام البدري، الذي رحل عقب التعادل والأداء المخزي أمام الجابون، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

من هو الجهاز المعاون لكيروش؟

وأشار الاتحاد المصري إلى أن المدرب الوطني ضياء السيد سيكون مدربًا عامًا للفراعنة في جهاز كيروش، فيما سيكون محمد شوقي مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

فيما سيضم الجهاز المعاون مساعدًا أجنبيًا ومحللًا للأداء وأخصائي تأهيل، لم يتم الكشف عنهم بعد.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي للقاهرة بنهاية الأسبوع المقبل، لتولي مهام عمله بشكل رسمي.

من هو كيروش؟

البرتغالي صاحب الـ68 عامًا بعيدًا عن الملاعب منذ ديسمبر 2020، إذ رحل وقتها عن منتخب كولومبيا، الذي قاده منذ فبراير 2019.

وقاد كيروش عدة منتخبات كجنوب إفريقيا والبرتغال والسعودية والإمارات وإيران، بخلاف أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وغيرها.

وحصد المدير الفني الجديد للفراعنة كأس العالم تحت 20 عامًا مرتين مع البرتغال، بجانب كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد، والدوري البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة.

ما هو موقف مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال؟

الفراعنة خاضوا تحت قيادة البدري مباراتين بالتصفيات، فازوا في الأولى أمام أنجولا 1-0، وتعادلوا خارج الأرض أمام الجابون 1-1.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن المنتخب الليبي صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يستهل كيروش مهمته رسميًا مع الفريق بمواجهة ليبيا في التاسع من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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