مدرب مصر السابق مرشح للعمل مجددًا في للإمارات

خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر مرشح للعمل في دوري الخليج العربي الإماراتي مجددًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر مرشحًا للعمل مجددًا في دوري الخليج العربي الإماراتي، بعدما كان قد تولى مهمة تدريب الوحدة سابقًا.

وأفادت الصحف الإماراتية أن أجيري دخل قائمة المرشحين لتدريب اتحاد كلباء الذي أقال مدربه الإيطالي فابيو فيفياني لتواضع الأداء والنتائج.

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وكان النادي قد قرر تشكيل لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد للفريق، ورغم عدم التوصل لقرار بعد لكن بعض المؤشرات ترجح تعيين أجيري رغم فشل تجربته الأخيرة مع مصر.

المدرب المكسيكي رحل عن منتخب الفراعنة بعدما فشل في قيادتهم لتخطي دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام جنوب أفريقيا، وقد واجه انتقادات لاذعة من النقاد والجماهير لعدم فرض الالتزام في المنتخب ولأخطاء في اختيارات اللاعبين وتوظيفهم.

يُذكر أن المدرب صاحب الـ60 عامًا قضى موسمين مع الوحدة، وقد فاز خلال موسم 2015-2016 بكأس الخليج العربي، وبكأس رئيس الدولة موسم 2016-2017.