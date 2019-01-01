رغم كسر أنفه، سعد ناطق يُواصل اللعب مع العراق في خليجي 24

اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الإمارات

رفض سعد ناطق مدافع المنتخب العراقي فكرة انتهاء بطولة كأس الخليج العربي 24 بالنسبة له، على إثر الإصابة التي تعرض لها في وجهه خلال مواجهة الإمارات يوم أمس الجمعة.

وتُشارك منتخبات قطر و عُمان و اليمن و العراق و الكويت و السعودية و الإمارات و البحرين في بطولة خليجي 24 التي انطلقت في الملاعب القطرية يوم 26 نوفمبر الماضي وتتواصل حتى الثامن من ديسمبر القادم.

المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمواجهة البحرين في خليجي 24

المنتخب العراقي نجح في حجز مقعده في نصف نهائي البطولة بتفوقه أمس على الإمارات بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط مقابل 3 للإمارات وقطر ولا شيء لليمن، وسيلعب أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأخيرة بعدما هزموا أصحاب الملعب في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخضع ناطق لفحوصات طبية بعد نهاية المباراة أمس أظهرت إصابته بكسر في الأنف، وقد خضع لعملية جراحية في مستشفى حمد بالدوحة، وكان الخبر السائد أمس أنه لن يُكمل البطولة مع العراق.

المصادر المتابعة أكدت أن سعد ناطق تحامل على نفسه وأبدى رغبته في مواصلة اللعب في خليجي 24، وأن طبيب المنتخب أبلغ الجهاز الفني بقدرته على اللعب في نصف نهائي البطولة، وأنه لن يكون قادرًا على اللعب أمام اليمن فقط.

وقد ظهر اللاعب في مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا رفقة زميليه في المنتخب وأكد جاهزيته للعب مع العراق بعد مباراة اليمن.