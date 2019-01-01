المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمواجهة البحرين في خليجي 24

المباراة تقام اليوم في قطر

أنهى منتخب السعودية تحضيراته استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج 24 في قطر، وهو اللقاء الذي سيُقام مساء اليوم السبت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأخضر قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام الكويت بنتيجة 3-1، ولم يدفع المدير الفني هيرفي رينارد بلاعبي الهلال الذين شاركوا معه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني مفضلًا إراحتهم.

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ومن المقرر أن يستعين المدرب الفرنسي بلاعبي بطل آسيا خلال مواجهة البحرين، وكان قد استدعى من الهلال كلًا من: ياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري ونواف العابد ومحمد كنو، وقد شارك الثنائي الأخير خلال مباراة الكويت من دكة البدلاء نظرًا لعدم لعبهما مع فريقهما في اليابان.

وتضمن تدريب السعودية الأخير استعدادًا لمواجهة البحرين تدريبات تكتيكية متنوعة تضمنت تمريرات على مربعات ومناورة على كامل الملعب.

يُشار لأن السعودية تتذيل المجموعة الثانية في خليجي 24 دون أي نقطة، فيما تتصدر الكويت المجموعة وخلفها البحرين وعُمان بنقطة واحدة بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.