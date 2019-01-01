الأولمبي السعودي يُواجه نظيره المصري استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

الفريق سيتواجد في القاهرة خلال الأيام القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُغادر المنتخب الأولمبي السعودي للقاهرة يوم الخميس القادم، حيث سيلعب مباراتين وديتين ضد المنتخب الأولمبي المصري.

ويستعد منتخب السعودية تحت 23 عامًا (الأولمبي) لخوض نهائيات كأس آسيا لنفس الفئة العُمرية في يناير القادم.

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ويُشارك 16 منتخبًا في البطولة التي ستقام على ملاعب تايلاند، وستُسحب القرعة الخاصة بها يوم 16 سبتمبر الجاري في بانكوك.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للمنتخبات الأولمبية في آسيا، إذ سيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو اليابانية.

ومن المقرر أن يلعب الأولمبي السعودي ضم نظيره المصري مباراتين وديتين في مصر، الأولى في 7 سبتمبر الجاري وستُلعب على ملعب السويس، فيما الثانية على ملعب السلام في العاشر من نفس الشهر.

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا قد تأهل للبطولة الآسيوية بجانب منتخب الإمارات بعد تصدرهما مجموعتهما في التصفيات التي أقيمت خلال مارس الماضي.