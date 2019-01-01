من هو مختار علي لاعب النصر السعودي الجديد؟

آخر صفقات بطل السعودية في الميركاتو الصيفي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح النصر في التعاقد مع مختار علي لاعب فيتسه الهولندي في آخر لحظات سوق الانتقالات الصيفي الخاص بالدوري السعودي 2019-2020.

ولم يُبرم بطل الدوري السعودي سوى صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ ضم صالح آل عباس من نجران وبعدها أعاره لأبها، وضم عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون.

مختار علي : أُقاتل من أجل الأخضر وجاهز للتواجد في الدوري السعودي

وفاجأ النصر الجميع في آخر لحظات سوق الانتقالات بالتعاقد مع مختار علي صاحب الـ21 عامًا والجنسيات المتعددة.

وقال اللاعب بعد إعلان ناديه الهولندي انتقاله لبطل الدوري السعودي "أود شكر الجميع في فيتسه، لقد قضيت وقتًا ممتعًا هنا، وإن كنت أرغب بالحصول على المزيد من دقائق اللعب، لكن هذا يحدث في كرة القدم. مازلت أرى مدينتكم مدينة رائعة لكن حان الوقت لمغامرة جديدة".

من هو مختار علي لاعب النصر الجديد؟

هو أحد مواليد السعودية وصاحب أصول صومالية ويحوز الجنسية البريطانية، وُلد في الـ30 من أكتوبر عام 1997 في مدينة جدة السعودية، ولذا سيتم قيده ضمن فئة المواليد لدى بطل الدوري السعودي.

بدأ مسيرته الكروية ضمن شباب فريق لايتون أورينت، وانضم منه عام 2008 لصفوف تشيلسي تحت 11 عامًا، وتدرج في صفوف النادي الإنجليزي حتى صعد لفريق تحت 23 عامًا عام 2017.

تجربة مختار علي في تشيلسي

لعب مختار علي مع تشيلسي تحت 18 عامًا قبل أن يُتم عامه الـ16، وكانت مباراته الأولى ضد إيفرتون في إبريل 2013، وبعدها أصبح من العناصر الأساسية للفريق خلال موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب أدي فيفيش، وقد أحرز هدفه الأول ضد ليستر سيتي في نوفمبر 2013.

خطف مختار علي أنظار الجميع في أكاديمية تشيلسي بأدائه المتزن وشخصيته القوية حتى بات أحد العناصر البديلة المهمة في فريق تحت 18 عامًا وقد ساعده في الفوز ببطولتي كأس إنجلترا للشباب والدوري الأوروبي للشباب موسم 2014-2015.

بداية موسم 2015-2016 شهدت تصعيده لفريق تحت 21 عامًا في أكاديمية تشيلسي، وقد أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق وساهم في حفاظه على لقبي كأس إنجلترا للشباب والدوري الأوروبي للشباب، وقد كان اللاعب الوحيد الذي لعب كامل مباريات البطولتين.

أنهى مختار علي هذا الموسم بخوض 42 مباراة مما جعله الثاني على قائمة الأكثر لعبًا في الموسم، وقد رُشح في نهايته لجائزة أفضل رياضي في الصومال.

لعب اللاعب الصومالي 8 مباريات مع تشيلسي تحت 23 عامًا في الدوري الإنجليزي للشباب موسم 2016-2017 قبل أن يرحل عن النادي.

تجربة مختار علي في هولندا

أعير لاعب النصر الجديد لفريق فيتسه الهولندي في يناير 2017، ورغم أنه لم يخض أي لقاء من بدايته إلا أنه كان أحد الخيارات البديلة المهمة في الفريق، وقد تُوج معه بكأس هولندا عام 2017.

وفي يوليو من نفس العام ضمه فيتسه نهائيًا بتوقيعه عقدًا يمتد لـ3 سنوات.

لعب مختار علي مع فريق فيتسه تحت 21 عامًا 10 مباريات سجل خلالها هدف واحد وتحصل على بطاقة صفراء واحدة.

أما على صعيد الفريق الأول، فقد لعب 19 مباراة سجل خلالها هدف واحد كذلك.

التشكيل المثالي لصفقات الدوري السعودي في ميركاتو صيف 2019

مسيرة مختار علي مع المنتخبات الوطنية

لعب مختار علي لمنتخب إنجلترا تحت 16 عامًا، خاض معه مباراتين، كانت الأولى منهما بعد يومين فقط من عيد مولده الـ15.

ولعب 4 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، وبعدها قرر اللعب لمنتخب السعودية.

خاض مختار علي مباراتين مع الأخضر تحت قيادة المدرب باوزا، الأولى في أكتوبر 2018 وكانت ضد جامايكا وقد صنع آخر أهداف المنتخب السعودي الخمسة، والثانية كانت ضد غانا وخسرها 3-0.

وقد أكد اللاعب أنه مولود في جدة عكس ما كان مشاع حول ولادته في مقديشو، وقال بعد مباراته الأولى "صناعة هدف في مباراتي الأولى مع المنتخب السعودي بمثابة لحظة خاصة جدًا، العديد من عائلتي وأصدقائي شاهدوا المباراة وبالتأكيد استمتعوا بما فعلت".

أين يلعب مختار علي؟

يلعب مختار علي في مركز الوسط المدافع أو لاعب الوسط الأيمن وكذلك كصانع ألعاب، يمتلك شخصية قوية على أرض الملعب ورؤية ممتازة ودقة في التمريرات.

قال اللاعب سابقًا أنه تعلم من سيسك فابريجاس لاعب منتخب إسبانيا السابق، وقد تأثر أيضًا بالثنائي سيرجيو بوسكيتش وسيرخيو راموس.

صحيفة نيوزويك الإنجليزية كتبت تقريرًا عن مختار علي وتوقعت أن يكون أول صومالي يلعب في الدوري الإنجليزي، وقد نقلت عنه تمنيه هذا الأمر.

ما هو مستقبل مختار علي مع النصر؟

النصر تعاقد مع اللاعب وسجله ضمن قائمة المواليد، وهو ما يعني أنه سيكون متاحًا لقيده محليًا لكنه لن يلعب في دوري أبطال آسيا.

يمتلك بطل الدوري السعودي عدد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب مثل بيتروس وعبد الرحمن الدوسري وجوليانو، لكن مختار علي وبناءً على ما يمتلكه من قدرات ممتازة وشخصية قوية وخبرة جيدة من اللعب في أوروبا سيكون قادرًا على فرض نفسه ضمن مجموعة البدلاء القادرين على تقديم الإضافة للفريق وقت الحاجة.

وتدريجيًا قد يخطف اللاعب الشاب إعجاب المدرب روي فيتوريا ويفرض نفسه على التشكيل الأساسي.