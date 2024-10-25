"تغيير 50% من التشكيل وعودة 3 أسماء كبيرة" .. خطة منتخب السعودية بعد إقالة روبرتو مانشيني

الشارع السعودي يترقب الإعلان عن المدرب الجديد..

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن "خطة" منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ بعد قرار إقالة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

اتحاد الكرة السعودي أعلن "إقالة" مانشيني، من القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول؛ بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع البحرين، في فترة التوقف الدولي الماضي، والتراجع إلى "المركز الثالث" في دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراج أوضح عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن اتحاد الكرة السعودي سيُعلن عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، في اليومين القادمين.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن المدير الفني الجديد، سيقوم بتغيير 50% من التشكيل الذي لعب في فترة التوقف الدولي الماضي "أكتوبر 2024"؛ وذلك استعدادًا لمواجهتي أستراليا وأندونيسيا.

وأكد وليد الفراج أن هناك عدد من الأسماء الكبيرة، التي ستعود إلى المنتخب الوطني، في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2024"؛ على رأسهم سلمان الفرج ومحمد البريك، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم "الناشط في دوري يلو"، وظهير أيسر الهلال ياسر الشهراني.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيحل ضيفًا على أستراليا وأندونيسيا، يومي 14 و19 نوفمبر 2024، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.