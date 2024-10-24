إقالة روبرتو مانشيني رسميًا .. وبطل "مونديال الأندية" الأسبق الأقرب لخلافته في منتخب السعودية

حسم ملف روبرتو مانشيني أخيرًا..

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، "فسخ عقد" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

مانشيني البالغ من العمر 59 سنة، تولى تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في أغسطس من عام 2023؛ حيث قاده في 18 مباراة دولية، محققًا 7 انتصارات مقابل 5 تعادلات و6 هزائم.

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي، إلى أن فسخ عقد مانشيني تم بـ"اتفاق ودي" بين الطرفين، اليوم الخميس، مقدمًا الشكر له على كل جهوده مع المنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.

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وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيعلن عن "هوية" المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة؛ وذلك بعد إنهاء كافة إجراءات التعاقد معه، بشكل رسمي.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "يو أو إل" البرازيلية، عن هوية المدير الفني الأقرب لتولي قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي "المقال" روبرتو مانشيني.

الصحيفة أكدت أن المدير الفني البرازيلي تيتي، قريب للغاية من قيادة الأخضر السعودي؛ حيث سافر وكيله خلال هذا الأسبوع إلى المملكة؛ من أجل التفاوض مع اتحاد الكرة المحلي، على تفاصيل العقد.

تيتي البالغ من العمر 63 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي فريق منذ الرحيل عن نادي فلامنجو البرازيلي، في 30 سبتمبر الماضي؛ كما أنه سبق ودرب في منطقة الخليج، عندما قاد ناديي العين والوحدة الإماراتيين.

جدير بالذكر أن تيتي قاد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في الفترة من 2016 إلى 2022، وتوّج معه بكأس "كوبا أمريكا"، كما حصل على "مونديال الأندية" مع الفريق المحلي كورينثيانز عام 2012، بعد الفوز على العملاق الإنجليزي تشيلسي، في المباراة النهائية.