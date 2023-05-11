فيديو | "كأنه دوري أبطال أوروبا!" .. رد فعل ياسر المسحل على قرعة كأس آسيا يثير السخرية

السعودية في مجموعة تضم تايلاند، كازاخستان وعمان، فكيف كان رد فعل اتحاد الكرة؟

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أثار ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سخرية جماهيره برد فعله على قرعة كأس آسيا 2023م، إذ تعجب الجمهور كثيرًا من فرحته المبالغ بها بالوقوع في المجموعة السادسة.

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الأخضر السعودي وقع في مجموعة تضم كلًا من: تايلاند، كازاخستان وعمان، وهو ما اعتبرها الكثيرون مجموعة ضعيفة، مقارنة بمجموعات أخرى تضم منتخبات بحجم اليابان، إيران، العراق وغيرها.

وانتشر فيديو للمسحل أثناء إعلان القرعة، وهو يرفع يده فرحًا بالوقوع في المجموعة السادسة، بشكل مبالغ به من السعادة، التي استفزت الجماهير.

أحدهم كتب: "يحسسك المجموعات الثانية إيطاليا وإسبانيا"، وعلق آخر: "يحسب إنه دوري أبطال أوروبا"، وكتب ثالث: "روح انهزامية".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي لم يحقق البطولة الآسيوية منذ عام 1996م، بينما توجت بها مرتين بخلاف ذاك العام؛ 1984 و1988م.

Shahid