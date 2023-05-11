السعودية في مجموعة متوازنة .. قرعة أمم آسيا 2023

أحمد رفعت
afc Asian Cup 2023@afcasiancup twitter
كأس آسياالسعوديةالعراقسورياالإماراتقطرالأردنالبحرينعمان

أجريت قرعة كأس أمم آسيا 2023 التي أقيمت بالحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ويأتي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالآتي..

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
قطرالعراقالبحرينالهند
اليابانالإماراتسورياطاجيكستان
إيرانعمانفلسطينتايلاند
كوريا الجنوبيةأوزباكستانفيتنامماليزيا
أسترالياالصينقرغيزستانهونج كونج
السعوديةالأردنلبنانإندونيسيا

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: "قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان".

المجموعة الثانية: " أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند".

المجموعة الثالثة " إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين".

المجموعة الرابعة: "اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام".

المجموعة الخامسة: "كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين".

المجموعة السادسة: "السعودية، تايلاند، كازاخستان، عمان".

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