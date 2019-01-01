منتخب الجزائر يصل قطر ويُواجه بوروندي الثلاثاء

المعسكر الإعدادي الأخير للخضر قببل التوجه إلى مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل المنتخب الجزائري قطر لإقامة معسكره التدريبي الأخير قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستبدأ هذا الشهر.

وأعد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب برنامج المعسكر المقام في العاصمة القطرية الدوحة، والذي سيمتد لـ10 أيام ومن ثم التوجه للقاهرة.

ومن المقرر أن يُجري منتخب "الخضر" الذي وصل قطر أمس السبت تدريبه الأول مساء اليوم على ملعب الجامعة.

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وسيلعب الجزائريون مباراتين وديتين خلال معسكرهم في الدوحة، الأولى أمام بوروندي على ملعب السد وبتواجد الجمهور يوم الثلاثاء القادم، والثانية أمام مالي وطلب المدرب جمال بلماضي أن تُحاط بسرية تامة بحيث لا يُسمح بحضور الجماهير ولا بنقل المباراة تلفزيًا.

ويُفضل المدرب الجزائري أن يُحيط تدريباته الأخيرة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا بسرية كاملة خشية من أعين المنافسين، خاصة منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا الذين وقعوا مع الجزائر في مجموعة واحدة.