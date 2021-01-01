ممنوع من الرياضات المائية وتصريحاته محسوبة .. شروط برشلونة في عقد ميسي الخرافي!

"إل موندو" تكشف المزيد من التفاصيل من داخل عقد ميسي الخرافي مع برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن المزيد من التفاصيل التي تخص عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف فريقه برشلونة.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "إل موندو"، التي تستمر في نشر التفاصيل لليوم الثالث على التوالي بعدما سببت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.

التفاصيل الجديدة تخص حقوق برشلونة في عقد ميسي، بعدما كانت الصحيفة قد نشرت تفاصيل العقد المالية التي يحصل عليها النجم الأرجنتيني مقابل وجوده مع الفريق.

أهم تلك التفاصيل الجديدة هو منع النادي لميسي من ركوب الدرجات النارية أو المائية ومثيلتها من الرياضات التي قد تتسبب في إصابته.

كذلك تم منع ميسي في العقد من تناول أي نوع من أنواع المخدرات أو المنشطات وهو أمر مفهوم، كما تم منعه من المشاركة في المراهنات بالبطولات التي يتواجد فيها أي فريق تابع لبرشلونة.

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ويجبر العقد النجم الأرجنتيني على الخروج بشكل علني للحديث عن المدير الفني للفريق بشكل إيجابي، وأن مركزه داخل الملعب لا يحدده سوى المدرب فقط.

وأحد البنود التي تخص ميسي وتم تسريبها اليوم هي إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني بشكل مجاني حال حصل إقليم كتالونيا على الاستقلال في أي وقت.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حذر الصحيفة من اتخاذ إجراءات قانونية حال تم تسريب العقد، وفي الوقت نفسه قرر ميسي مقاضاة المسؤولين عن ذلك.