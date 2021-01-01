لاعبو برشلونة ينحون الخلافات جانبًا والنتيجة تظهر في الملعب!

خطوة إيجابية..

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب تحسن نتائج برشلونة في الآونة الأخيرة، واعتبرت أن الأجواء الإيجابية في غرف خلع الملابس هي السبب الرئيسي في هذا التطور.

برشلونة لم يتلق أي هزيمة في الدوري الإسباني منذ هزيمة قادش في ديسمبر، ومنذ الهزيمة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في كامب نو.

تشير الأرقام إلى أن برشلونة جمع سبع نقاط أكثر من منافسه ريال مدريد خلال شهر يناير المنقضي، حيث حقق 26 نقطة من أصل 30 متاحين.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "سبورت" فإن الانتصارات المتتالية جلبت الهدوء إلى غرفة خلع الملابس وفي الأسابيع الأخيرة أخذ اللاعبون في الاجتماع سويًا والتأكيد على ضرورة الاستمرار على نفس الشاكلة.

الانتصارات سمحت للاعبين بالقفز إلى الأمام وتناسي الماضي وأصبحت الأمور أكثر مرونة، ما ساهم في استمرار النتائج الإيجابية والتغافل عن أي خلافات بينهم.

الدليل على ذلك بحسب الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني هو كيفية احتفال اللاعبين مع أنطوان جريزمان أمام أتلتيك بيلباو، وكذلك الروح العالية التي يمتلكها ليونيل ميسي وظهرت في الآونة الأخيرة.

بخلاف انتكاسة كأس السوبر الإسبانية، برشلونة يبدو على ما يرام إلى حد كبير، المسار المتفق عليه من جميع اللاعبين الآن هو تنحية الخلافات جانبًا وإعطاء الأولوية للصالح الجماعي للفريق.

الجدير بالذكر أن برشلونة وصل إلى ربع نهائي كأس الملك وسيلتقي مع غرناطة، فيما تساوى مع ريال مدريد في النقاط على صعيد الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.