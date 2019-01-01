كيف تغير ممفيس ديباي منذ رحيله عن مانشستر يونايتد؟

ممفيس ديباي يقدم مستويات مميزة رفقة فريق ليون في الدوري الفرنسي منذ رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يتم الهولندي ممفيس ديباي هذا الشهر عامه الثاني في نادي ليون الفرنسي الذي انتقل له في يناير من عام 2017 بحثًا عن انقاذ مسيرته الكروية من الضياع.

رحيل ديباي جاء بعد أن عانى في مطلع موسم 2016-2017 من كثرة الاستبعاد من قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة جوزيه مورينيو، وأدرك فورًا أنه أصبح خارج تشكيلة المدرب البرتغالي ولن يكون له مستقبل مع مانشستر يونايتد طالما أستمر مدرب ريال مدريد السابق في منصبه.

فور أن حط رحاله في أرض فرنسا ظهر اللاعب بمستويات عظيمة وقدم ما كان قد فشل في تقديمه مع مانشستر يونايتد خلال أشهر طويلة.

اللاعب لم يكن ليحقق ما حققه في فرنسا لو لم يكن يملك الإمكانيات التي تلزم لإخراج كل تلك المهارات والمساهمة بشكل واضح في انتصارات فريقه الجديد.

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ديباي تغير تمامًا في صفوف ليون الفرنسي فأصبح النجم الأول في الفريق، وجاء بالانتصارات وانتزع اهات جماهير ملعب بارك أولمبيك ليون، بعد أن كان كل ما يستمع له هو صافرات الاستهجان من قبل.

ديباي الذي خاض أغلب مبارياته مع مانشستر يونايتد في مركز الجناح الأيسر، تحول فورًا مع ليون للاعب شامل بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في صفوف الشياطين الحمر.

مع ليون تحول اللاعب الهولندي للقيام بدور رأس الحربة أكثر من مرة، والجناح الأيمن في مرات آخرى، بل وصانع الألعاب في مناسبات عديدة.

أرقام ديباي الموسم الماضي مع ليون

أرقام النجم الهولندي في صفوف ليون تظهر بشكل واضح التحول الرائع الذي حل عليه بمجرد ارتداء قميص الفريق الفرنسي، عاد اللاعب لما كان عليه من مستويات في الدوري الهولندي من قبل عندما كان يرتدي قميص بي اس في آيندهوفن.

سجل ديباي خمسة أهداف وصنع ثمانية في نصف الموسم الأول له بالدوري الفرنسي، وأضاف لهم 19 هدفًا و13 أسيست في الموسم الثاني، وبدأ الموسم الجاري بتسجيل خمسة أهداف وصناعة سبعة في نصف موسم فقط.

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معدلات اللاعب في صفوف ليون لم يكن يصل لنصفها أو حتى ربعها مع مانشستر يونايتد، وهو ما يدلل على التطور النوعي والكمي الذي مر به اللاعب، سواء في عدد الأهداف ومساهمته فيها، أو في المراكز وقدرته على القيام بواجبات عديدة.