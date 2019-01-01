ممثل السعودية: السوبر الإسباني سيُلهم شبابنا

الجميع في إسبانيا والسعودية في حالة سعادة بهذا الحدث..

عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي، ممثل المملكة العربية السعودية في حفل قرعة كأس السوبر الإسباني، عن سعادته هو ودولته لاستضافة البطولة، مؤكدًا على أن هذا الحدث سيشكل إلهامًا للشباب السعودي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن اليوم عن أن المملكة العربية السعودية هي التي ستستضيف بطولة كأس السوبر بشكلها الجديد ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة مقابل 40 مليون يورو ستدخل خزائن الاتحاد عن كل عام.

وخلال القرعة، تحدث الأمير عبد العزيز عن هذه الخطوة بقوله "إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أكون أمامكم. أريد أن اشكر الاتحاد الإسباني على منحنا شرف استضافة كأس السوبر.".

"كرة القدم توحد المملكة العربية السعودية، الأولاد والبنات يلعبون معًا، هذه الرياضة توحد أمتنا وتحسن تفاهمنا المتبادل،. نريد التعلم من الأفضل، ندرك أنه مشروع ذات رؤية، إسبانيا حليف طبيعي فهي أمة تحب كرة القدم، ونحن معجبون بها ولديها أفضل الفرق والملاعب."

كما أضاف "أعرف أن استضافة كأس السوبر سوف يُلهِم شبابنا كما سيُلهِم الأجيال الجديدة. أدعو جميع الإسبان للاستمتاع بهذا الحدث.".

ثم اختتم كلمته "نحن متحمسون للغاية لاستضافة كأس السوبر، نريد أن نواجه هذا التجديد والتحدي. في السابق لم يكن للنساء الحق في الدخول للمدرجات، أما الآن فبات الأمر متاحًا.".

يذكر أن بطولة السوبر سوف تكون بنظام مباراتين لنصف النهائي ومباراة نهائية ستقام في جدة، ليتغير بذلك أسلوبها المعتاد منذ سنوات بأنها كانت مباراة ذهاب وإياب بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس الملك.

بالتالي، فإن 4 فرق ستشارك في هذه البطولة، فسيتواجد برشلونة بصفته بطل الليجا وفالنسيا بصفته بطل كأس الملك، إلى جانب الثنائي أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المركز الثاني والثالث في الدوري.

كما يجدر الإشارة إلى أن القرعة التي أُقيمت في الساعات الماضية قد أسفرت عن مواجهات نارية، حيث سيكون نصف النهائي الأول بين برشلونة وأتلتيكو، بينما يُلاقي الريال نظيره فالنسيا.