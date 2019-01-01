رسميًا .. السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن بشكل رسمي عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة بطولة السوبر هذا الموسم في المملكة العربية السعودية عقب فترة كبيرة من المناوشات حول بلد تنظيم البطولة.

يأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠.

وجاء الإعلان عن مكان كأس السوبر خلال حفل القرعة المقام اليوم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي سيحدد أطراف النصف نهائي الأول والثاني.

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وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة.

وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ ١٢ من شهر يناير بجدة أيضًا وستعود بعدها الفرق لإسبانيا لاستئناف مسابقة الدوري المحلي.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإسباني، بينما يشارك فالنسيا كبطل للكأس وأتلتيكو مدريد كوصيف لليجا بينما تأتي مشاركة ريال مدريد بسبب حلول برشلونة ثانيًا في الكأس وكثالث الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن لقب السوبر الإسباني يحمله برشلونة بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في أغسطس من العام الماضي.