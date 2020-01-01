ماذا تعرف عن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؟

يُعد ملعب الملك فهد الدولي أحد أهم الملاعب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وقد شهد العديد من الأحداث التاريخية، نستعرض معلومات عنه سويًا هنا..

يُعد ملعب الملك فهد الدولي أكبر الملاعب في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي من حيث السعة، كما أنه شهد عددًا كبيرًا من الأحداث التاريخية تجعله بدون منازع الملعب الأهم في تلك المنطقة.

الفترة الأخيرة بات من الأساسي والضروري أن تمتلئ الدول بالملاعب ذات الطراز المعماري الرفيع لتكون بمثابة الوجهة الرياضية للدولة، ولطالما كان ملعب الملك فهد كذلك عبر تاريخه الطويل.

في هذا التقرير نستعرض وإياكم أبرز المعلومات عن ملعب الملك فهد الدولي..

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ماذا تعرف عن ستاد الملك فهد الدولي؟

يُطلق على الملعب لقب "درة الملاعب" كما يُطلق عليه "الخيمة البدوية" وذلك لأن الملعب قد يُني على الطابع العربي القديم المستوحى من الخيمة البدوية وتتكون مادة السقف من ألياف الزجاج النصف شفافة وتقوم بعمل أقصى حماية للمتفرجين من الأحوال الجوية.

يقع استاد الملك فهد الدولي في الجزء الشرقي من عاصمة السعودية الرياض، وانشأ الاستاد على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، وانطلقت أعمال الإنشاءات في الاستاد في ديسمبر 1982، واستغرقت 4 سنوات، وتستوعب مدرجات الاستاد أكثر من 70 ألف متفرج.

- يتميز الاستاد بأنه مظلل حيث أن السقف يأخذ من الخارج شكل حلقة مدوّرة قطرها 288 متر، وقطر الفتحة الداخلية 139 متر وفوق في السقف عدد 24 قبة بارزة من مادة السقف الشبيهة بالخيمة، ومصممة بدون أعمدة حتى توفّر رؤية واضحة للجمهور بدون حواجز تمنع الرؤية.

تقدر تكلفة استاد الملك فهد بحوالي 460 مليون دولار أمريكي، ويوجد فيه 23 غرفة خاصة لمعلقين الراديو والتليفزيون، يوجد منها 7 غرف فوق في الجناح الملكي والبقية فوق في مدرجات الناحية الشرقية من الاستاد.

ما هي أبرز الأحداث التي استضافها ملعب الملك فهد الدولي؟

استقبل ستاد الملك فهد الدولي عددًا من الأحداث الكبيرة في عالم كرة القدم تحديدًا، حيث استقبل بطولة كأس الخليج العربي في ثلاث مناسبات عام 1988 و2002 و2014.

كما استضاف الملعب بطولة كأس العالم للشباب عام 1989، إلى جانب استضافة كأس القارات في 3 مناسبات عام 1992 و1995 و1997.

ولطالما كان ملعب الملك فهد معقلًا للمنتخب السعودي في مختلف البطولات، غير أنه وبعد تشييد ملعب الجوهرة في جدة بات الأخضر يتناوب بينهما.

كما يستقبل الملعب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ونهائي كأس ولي العهد وفي بعض الأوقات نهائي كأس الملك.

ما هي الفرق التي تلعب على ملعب الملك فهد الدولي؟

كان ملعب الملك فهد معقلًا لكبيري الرياض، الهلال والنصر كما كان يلعب عليه نادي الشباب أيضًا، ولكن في السنوات الأخيرة انتقل الموج الأزرق لملعب جامعة الملك سعود، بينما ظل العالمي والشباب فيه بصورة طبيعية.