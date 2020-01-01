أخبار الهلال اليوم | رحيل إدواردو وتجديد جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 23 مايو 2020 ...

تقارير: لوشيسكو طلب من الهلال تجديد عقد جيوفينكو

طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، من إدارة ناديه، الإبقاء على المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لمدة موسم آخر.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جيوفينكو قد تلقى عروضًا من فرق إيطالية من أجل الحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

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جحفلي: تغيير الجابر وجيسوس تسبب في ضياع بطولات من الهلال

أكد محمد جحفلي، مدافع نادي الهلال ، على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولكن فهد المفرج لاعب الزعيم السابق، نجح في تغيير مساري إلى القلعة الزرقاء.

وكان محمد جحفلي لاعبًا في صفوف نادي الفيصلي، قبل الانتقال إلى الهلال في عام 2015، بعد صراع مع نادي الاتحاد. " اقرأ التفاصيل "

كارلوس إدواردو يحسم قراره بالرحيل عن الهلال

اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من توديع الملاعب السعودية والعودة للدوري البرازيلي بعد فترة احترافية ناجحة مع الهلال حقق خلالها 6 بطولات.

ونقلت تقارير صحفية تصريحات للاعب البرازيلي قال فيها :“أعتقد أن رحلتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد وصلت إلى نهايتها، شكرًا جماهير الهـلال التي ساندتني”. اقرأ التفاصيل "