ملاك مانشستر ليونايتد لسولشاير: نحن نؤمن بك، أنت باقٍ هنا!

الأمر حُسِم..

ادعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عائلة جليزرز المالكة لمانشستر يونايتد قد طمأنت أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، على بقائه في منصبه وعدم وجود نية للإطاحة به في الفترة المقبلة.

سولشاير عاش تحديًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، عندما تقابل مانشستر يونايتد مع توتنهام ومانشستر سيتي، إلا أن المدرب النرويجي تمكن من تحقيق نجاح باهر بالفوز على الفريقين بنفس النتيجة، 2-1، وقدّم الفريق أداء مميزًا عكس ما كانت الأمور عليه في الأسابيع الماضية.

مانشستر يونايتد ارتقى في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي ليصبح خامسًا برصيد 25 نقطة، ويقلص الفارق بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع إلى 5 نقاط فقط، مما يعني استمرار الفريق في الاقتراب من هدفه الأول وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب ما كشفته ديلي ميل، فإن جويل جليزر مالك النادي قد تحدث شخصيًا إلى سولشاير وأبلغه بأن الملاك يؤمنون به وأنه مستمر في منصبه، وعاد وشدد على أنه يحظى بدعم كامل من الأسرة ولا توجد نية لإقالته.

اسم ماوريسيو بوتشيتينو كان قد طُرِح لخلافة سولشاير إذا تمت الإقالة، وكانت الصحافة قد أكدت عزم المدرب الأرجنتيني التواجد في الأولد ترافورد أيضًا، غير أن الأمر بات مستحيلًا الآن بعدما فرض سولشاير نفسه بنتائجه المميزة في الآونة الأخيرة.

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الجليزرز يؤمنون بأن الأمور ستتحسن أكثر وأكثر داخل مانشستر يونايتد بمجرد عودة بول بوجبا من جديد إلى الملعب حينما يتماثل الشفاء من إصابته، إلى جانب الصفقات التي قد تحدث هذا الشتاء لتدعيم صفوف الفريق.

الأهم من ذلك هو أن الجليزرز يدركون أن ما يريد سولشاير فعله يحتاج إلى الصبر وبعض الوقت خصوصًا وفي ظل الإصابات التي تداهم الفريق بصورة شبه مستمرة، وبالتالي، فهم لا يمانعون منح المدرب النرويجي الوقت الكافي لإكمال مشروعه.

أخيرًا، أكدت ديلي ميل أن إد وودارد، نائب الرئيس التنفيذي للمانيو، يسعى حاليًا لتدعيم منتصف الملعب ومركز المهاجم الصريح، وطرحت اسمي ساؤول، لاعب أتلتيكو مدريد، وكذلك إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج كخيارين في الشتاء المقبل.

لكنها عادت وأكدت صعوبة إتمام الصفقتين في الشتاء، واعتبرت أن الصيف المقبل هو الموعد الأكثر واقعية للقيام بالدعم بأسماء مثل هالاند وساؤول.